Não há dúvida: Marília Mendonça é a grande estrela da música sertaneja em 2022. A cantora goiana, que morreu em novembro do ano passado, foi a artista mais ouvida no Spotify nos últimos 12 meses. Ela também teve a música mais escutada do ano, Mal Feito, parceria com a dupla Hugo e Guilherme. Se não bastasse, a produção da cantora lançou os discos Decretos Reais, em dois volumes, por meio da Som Livre. Prova de que Marília é eterna.

Outro destaque da música sertaneja em 2022 foi o show ao vivo em Brasília (DF) de Israel e Rodolffo, que acabou ganhando um disco pela Som Livre. Entre os sucessos apresentados estão Nem Namorado e Nem Ficante e Chegou um Áudio. O mesmo conceito foi aplicado por Jorge e Mateus no disco ao vivo É Simples Assim, e por Henrique e Juliano em Manifesto Musical, gravado pela Vida Nova Produções.

Os queridinhos do streaming Matheus e Kauan entoaram seus grandes sucessos no disco Se Melhorar Estraga, com 17 faixas que percorrem desde o início da carreira, caso das músicas A Ficha Caiu e Ex-Amiga. A dupla João Neto e Frederico apresentou o inédito Na Intimidade, trabalho que dominou as paradas de sucesso nas plataformas digitais.

Polêmica

Mesmo com a retomada dos grandes eventos sertanejos, caso do Caldas Country, o que mais ficou marcado no segmento musical foi a ameaça de instalação da chamada CPI dos Sertanejos, movimento de denúncia e investigação de shows superfaturados por prefeituras do interior do País. O goiano Gusttavo Lima, por exemplo, foi o mais citado entre os artistas envolvidos, com problemas em pelo menos cinco apresentações nos Estados de Roraima, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Ceará.