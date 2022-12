Nada de filmes com personagens superpoderosos, muito menos a magia do mundo dos parques dos dinossauros ou das aventuras eletrizantes com os carros esportivos. O destaque do cinema em 2022 foi o experiente tenente Pete “Maverick” Mitchell no cockpit de um caça F-14. De volta às telonas depois de 30 anos, Top Gun: Maverick, protagonizado pelo veterano Tom Cruise, segurou com tranquilidade a maior bilheteria do ano, com quase US$ 1,5 bilhão de faturamento. Mais do que isso, o longa deu aula para diversas produções de como usar a nostalgia a favor, sem segredos, sem firulas e sem exageros.

Poucos diriam que o ano chegaria ao fim com Top Gun liderando uma temporada com estreias bastante aguardadas pelos fãs da Marvel, como, por exemplo, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que arrecadou perto de US$ 1 bilhão, e Thor Amor e Trovão, que passou longe dessa cifra. A continuação do Pantera Negra, que ainda segue em cartaz, também não vai ameaçar o trono. Nem mesmo o novo Batman, da DC Comics, com Robert Pattinson estreando como Homem-Morcego e com direção de Matt Reeves, foi páreo para Tom Cruise. O Cavaleiro das Trevas alcançou menos de US$ 800 milhões.

Lançado em maio, Top Gun: Maverick era uma aposta arriscada do estúdio Paramount Pictures, de Tom Cruise e do diretor Joseph Kosinski em fazer uma sequência do clássico Ases Indomáveis, tão icônico dos anos 1980. Só que a mistura de continuação com reboot, usando mesma trilha sonora e acessórios (jaquetas e óculos), foi certeira e levou o público de volta aos mesmos sentimentos despertados pelo seu antecessor. Além disso, o avanço tecnológico contribuiu demais para que as perseguições aéreas fossem ainda mais empolgantes. Resultado de tudo isso: três meses em exibições.

Quando um blockbuster desse tamanho entrega resultados tão satisfatórios seguindo uma fórmula relativamente simples de um ex-militar que retorna à ativa para treinar uma equipe de jovens pilotos para uma missão impossível, é porque são grandes as chances de prêmios. Especialistas acreditam que Top Gun seja um dos favoritos no Oscar na disputa das estatuetas de fotografia, roteiro adaptado, edição de som, edição, efeitos visuais e canção original. Na festa de 1987, o primeiro longa foi indicado a quatro categorias, mas levou apenas a de canção, com Take My Breath Away, do grupo Berlin.

A continuação do longa foi anunciada em 2019 e passou por cinco adiamentos, quase todos por conta da pandemia e pela complexidade do projeto, que custou US$ 170 milhões. Foram mais de 800 horas de material bruto de filmagens, equivalente ao que o diretor Peter Jackson fez para juntar todos os filmes da trilogia de O Senhor dos Anéis. Além disso, Tom Cruise fez uma exigência para a produção. Ele fez questão de pilotar e o elenco passou por um treinamento intensivo com a Marinha americana. O ator, que recebeu um cachê de US$ 13 milhões, é conhecido por dispensar dublês nos seus filmes.



Heróis

Diferentemente das últimas temporadas, 2022 não deixará tantas saudades para os fãs de heróis. Depois de 19 filmes, séries e episódios especiais, a fase 4 do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) chegou ao fim com a estreia de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre. O saldo final foi negativo por conta da aposta do estúdio em priorizar quantidade em vez de qualidade e isso teve reflexo no fracasso de bilheteria. Thor: Amor e Trovão, por exemplo, foi bem criticado pelo público, principalmente em relação à edição e ao roteiro - avaliação essa também direcionada às outras obras desse arco.



Os efeitos especiais das obras da Marvel também foram motivos de muitas reclamações, principalmente nas séries Mulher-Hulk e Gavião Arqueiro, e nos filmes Viúva Negra, Thor 4 e o final do longa Pantera Negra 2. Muitas cenas precisaram de reparos antes das estreias. Ao mesmo tempo, surgiram denúncias de profissionais da área, revelando as condições de trabalho difíceis, com o estúdio impondo prazo curto para finalização das produções. A única salvação foi Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa. O restante foram vários produtos aleatórios, sem conexão com os outros, visando apenas o streaming e o cinema.



Se por um lado a Marvel não tem conseguido manter o mesmo nível de execução das três fases anteriores finalizada com os Vingadores, a DC Comics ganhou ainda mais espaço neste ano após o lançamento do novo Batman. Estrelado por Robert Pattinson, já confirmado para uma continuação, o longa chegou perto de US$ 800 milhões de bilheteria. Além disso, mais um outro personagem foi apresentado aos fãs em 2022, caso de Adão Negro, papel de Dwayne Johnson, o The Rock, ator que enfim entrou para o universo dos quadrinhos. Para quem não conhece, o anti-herói é o arquirrival do Shazam.



Temporada de terror

Uma coisa foi certa em 2022, quase toda semana tinha um filme de terror em cartaz nos cinemas. De thriller psicológico, a exorcismo e assombrações, não faltaram opções no cardápio para os amantes do gênero. Teve também despedidas de personagens icônicas, caso de Laurie Strode, papel da veterana Jamie Lee Curtis. A atriz voltou para a franquia Halloween depois de 16 anos para o acerto de contas final com o assassino mascarado Michael Myers, em Halloween Ends, 12º longa -, sendo os últimos três dirigidos pelo diretor David Gordon Green. O embate entre eles começou em 1978.



Outro destaque do gênero em 2022 foi o filme Não! Não Olhe!, do diretor Jordan Peele, considerado por muitos cinéfilos como o novo mestre do terror e dono de sucessos como Corra! (2017) e Nós (2019). O título é protagonizado por Daniel Kaluuya, vencedor do Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por Judas e o Messias Negro (2021). A produção retratou novamente a história com discos voadores numa trama de suspense e humor. No interior da Califórnia, acontecimentos sobrenaturais chamam a atenção dos irmãos OJ Haywood (Daniel Kaluuya) e Emerald Haywood (Keke Palmer).



O mais esperado

O último mês do ano também chegou recheado de expectativa em relação ao desempenho nas bilheterias de Avatar: o Caminho da Água, do diretor, roteirista e produtor James Cameron. A tarefa não é nada simples: superar a primeira aventura do universo azul criada em 2009, que arrecadou quase US$ 3 bilhões. No Brasil, o blockbuster ocupa 2.600 salas, algo em torno de 80% dos cinemas do país. Para não ter prejuízo e para garantir pelo menos mais duas continuações, o mundo de Pandora precisa fazer pelo menos US$ 2 bilhões, o que ninguém fez ainda neste cenário pós-pandêmico. Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, que estreou em dezembro de 2021, é a maior bilheteria com pouco mais de US$ 1,9 bilhão.