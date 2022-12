Renaissance, Beyoncé

(Parkwood Entertainment/Columbia Records)

O sétimo álbum de inéditas de Beyoncé foi o grande destaque do ano. O projeto, que serve de primeira parte de uma trilogia, mistura estilos da música dance negra dos anos 70, como o disco e o house.



Motomami, Rosalía

(Columbia Records)

Misturando todos os ritmos de sua afeição, somada à sua genialidade, a cantora e compositora espanhola Rosalía liberou seu terceiro disco de estúdio em maio, um dos mais escutados em todo o globo.



Un Verano Sin Ti, Bad Bunny

(Rimas Entertainment)

Destaque do ano, o cantor porto-riquenho Bad Bunny lançou em maio o seu quarto álbum de estúdio, trazendo reggaeton, um clima praiano e toda a latinidade que o público adora.



Honestly, Nevermind, Drake

(Republic Records)

Com uma sonoridade diferente, o rapper e cantor canadense Drake lançou de surpresa o disco Honestly, Nevermind, com uma clara influência da house music, bebendo do hip hop e R&B.



Gemini Rights, Steve Lacy

(RCA Records)

Apontado como uma das grandes revelações do ano na música internacional, Steve Lacy trouxe ao mundo seu segundo álbum de estúdio.



Harry’s House, Harry Styles

(Columbia Records)

Com certeza você deve ter ouvido em algum lugar, ou mesmo no seu celular, o grande hit presente no disco lançado pelo britânico Harry Styles, o terceiro de sua carreira. A faixa As It Was foi uma das mais ouvidas no mundo todo em 2022.



Fossora, Björk

(One Little Independent Records)

Trazendo toda sua originalidade para a indústria da música, a cantora islandesa Björk lançou em setembro o seu décimo disco de estúdio.



Mr. Morale & The Big Steppers, Kendrick Lamar

(Aftermath/Interscope Records)

Com rimas afiadas, críticas sociais e uma dose de vulnerabilidade, Kendrick Lamar, um dos rappers mais aclamados da atualidade, retorna ao cenário musical com seu quinto álbum de estúdio.



Small Word, Metronomy

(Because Music Ltd.)

Representante do indie rock, a banda inglesa Metronomy lançou no início do ano o seu sétimo trabalho de inéditas, três anos após o último lançamento do grupo. Destaque para a faixa Loneliness on the Run.



Midnights, Taylor Swift

(Republic Records)

O décimo álbum de estúdio da queridinha dos Estados Unidos Taylor Swift foi (e ainda é!) um sucesso de vendas, dominando quase que totalmente as principais paradas em seu lançamento.

