Magazine Revelação do rap, Cynthia Luz integra line up do Cerrado Rock Festival, em Goiânia Evento acontece neste sábado (20), na esplanada do Centro Cultural Oscar Niemeyer

Revelação do rap nacional e dona de uma poderosa voz, Cynthia Luz, 28, é uma das atrações que integram o line up do Cerrado Rock Festival, que acontece neste sábado (20), na esplanada do Centro Cultural Oscar Niemeyer. Além da rapper de São Paulo, o evento traz nomes como o grupo goiano Breakdown e o tributo especial de 30 anos da banda Charlie Brown Jr., afastada dos p...