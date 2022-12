Ultradiscreta em relação ao filho, que nasceu há sete meses e até hoje não teve seu nome divulgado, Rihanna surpreendeu seus fãs neste sábado (17). Ela postou um vídeo no TikTok em que mostra o rosto do menino pela primeira vez.

O bebê, fruto de seu relacionamento com o rapper ASAP Rocky, aparece no vídeo, sentado na cadeirinha de segurança de um carro em movimento, sorrindo e tentando pegar o celular de quem o está filmando. Pela voz (e pelas risadas), parece ser Rihanna. Ela ainda brinca com os fãs ao escrever "hackeada" na legenda.

TikTok Video

https://www.tiktok.com/@rihanna/video/7178123165229419818?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1

