A cantora Roberta Miranda aprontou uma das boas durante um show na última sexta-feira (20), no Sesc Goiânia. Ela subiu ao palco de chuteiras, peças de roupa verde e laranja e divertiu o público com seu jeito irreverente. No decorrer da apresentação outros looks foram utilizados.

“Adoro ser criativa, em todos os sentidos. Na internet, na música, nos clipes, e trazer essa brincadeira para os meus looks é algo que eu gosto muito também, é sempre bom pensar fora da caixa”, disse a artista.

Os ingressos para o show de Roberta Miranda esgotaram em apenas duas horas depois da abertura para as vendas. “Voltaremos para mais um show. Obrigada Goiânia linda”, disse a rainha do sertanejo pelas suas redes sociais.

E é verdade, o reencontro com os fãs deve ocorrerr em breve. A artista tem em sua agenda um evento fechado marcado para a capital goiana no dia 22 de junho.

