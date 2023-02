Cantar em Goiânia faz parte da carreira de Roberta Miranda. No entanto, em 37 anos de música, ela ainda não tinha gravado na cidade uma produção própria para coroar essa relação com os fãs goianos. Essa espera chegou ao fim. No domingo, ela desembarcou na capital para participar da gravação de uma releitura do clássico A Majestade, o Sabiá, ao lado do cantor goiano Hugo Vitti. Na segunda-feira (30), aproveitou para gravar o videoclipe da canção inédita Desatando os Nós, que fará parte do seu próximo EP. A faixa fala sobre amor de Deus, fazendo um comparativo com o amor humano. “Já vou adiantando que vou tomar muita porrada por conta desse clipe por falar da liberdade do amor”, adiantou ela, em entrevista na manhã de terça-feira (31) ao POPULAR. A previsão é que o registro seja disponibilizado em março no canal da sertaneja no YouTube. Na conversa, a artista adiantou vários projetos de 2023, lembrou de Marília Mendonça e da ideia de morar em Goiânia. “Ainda estou amadurecendo isso, mas é um lugar onde eu moraria por conta da relação de carinho e respeito”, completou.



Você gravou dois clipes em Goiânia nos últimos dias. Como surgiu a ideia de fazer os registros na capital da música sertaneja?

Sempre é um grande prazer visitar Goiânia e aconteceu dessa vez para participar da gravação da releitura de A Majestade, o Sabiá, com o Hugo Vitti. Aproveitei e gravei um clipe também. É uma cidade pela qual tenho um carinho especial, porque tem uma energia forte comigo. Pretendo voltar o mais rápido possível com o meu novo show. Não posso demorar muito porque adoro a gastronomia goiana, as pessoas e os passeios. Ainda estou amadurecendo essa ideia, mas é um lugar onde eu moraria por conta da relação de carinho e respeito.



Já tem previsão de um novo show na cidade?

Ainda não. Estamos agora nos dedicando para o lançamento de uma nova turnê que se chama Românticos, ao lado do José Augusto. Considero uma parceria muito inteligente e legal porque olha o que ele já fez na música, na composição junto com Roberta Miranda. Eu já vou avisando aos fãs para não levar lenço, mas uma colcha para chorar numa apresentação de três a quatro horas. Vai ser emocionante.



Como surgiu essa parceria com o José Augusto?

Não foi algo intencional. A gente se encontrou um dia e conversando decidimos fazer uma parceria de cinco a seis shows pelo Brasil apenas para testar a receptividade do projeto ao público. Só que para a nossa surpresa já estamos com 17 datas confirmadas para tocar. Isso voou na boca dos contratantes. Estou feliz demais com esse projeto que deve estrear no início de abril em São Paulo.



Você regravou uma releitura de A Majestade, o Sabiá em parceria com o goiano Hugo Vitti. Qual a importância desse clássico na sua carreira?

É uma importância realmente inenarrável na minha vida porque A Majestade, o Sabiá me abriu todas as portas, ela me deu a felicidade de me tornar conhecida e também não posso esquecer que isso eu devo a um cara chamado Jair Rodrigues. Uma coisa é você gravar uma música, outra coisa é você gravar e falar do compositor e ele fez isso comigo. Estamos indo agora para 107 regravações.



Como você conheceu o Hugo Vitti?

Conheci o Hugo em São Paulo cantando e o chamei para cantar A Majestade, o Sabiá. Fiquei impressionada com o talento dele e na hora disse que a gente precisava gravar juntos. Fizemos uma releitura extraordinária. Imagina um pouco de Tim Maia, trata-se de um ritmo pop, ao mesmo tempo dançante. Amei o resultado, os arranjos, e considero essa versão a mais diferente de todas, é uma loucura.



Desde o início da carreira, Roberta Miranda canta o amor, tanto que a outra canção gravada em Goiânia é a romântica Desatando os Nós. Qual sua expectativa com essa faixa?

Já vou adiantando que vou tomar muita porrada por conta desse clipe por falar da liberdade do amor. Na composição, falo do amor de Deus, que é inocente e sem julgamento, que foi o que a gente aprendeu a vida toda. Agora, quando se trata de humanidade, falar de amor é mais complicado. Então, quero dizer na canção que Deus me ensinou desse jeito e por isso não é para julgar, não pode ter preconceitos. Amor é amor e acabou.



As porradas às quais você se refere é porque na música você fala de vários tipos de amores?

Isso. Com certeza, os tribunais das redes sociais vão se pronunciar porque o clipe está bastante diferente. Vai ser um choque, mas tudo bem, esse é o contexto do amor. O amor não pode ser julgado. O clipe ficou maravilhoso. Foram 50 profissionais envolvidos nessa produção, que está vindo com uma linda surpresa. A Roberta Miranda está dando um spoiler e provavelmente vou disponibilizar no YouTube em março.



Essas canções vão fazer parte de um novo projeto?

Exatamente. Vou lançar um novo EP em breve. O repertório já conta com a faixa Desatando os Nós, tem outra que se chama Respeito. Tem um samba que está praticamente pronto e uma outra romântica que deve completar a lista de faixas. Também vamos ter uma participação especial nesse projeto. Estou indo para os Estados Unidos para gravar com uma artista local de Boston.



Além da turnê com o José Augusto, quais são os outros projetos para 2023?

Tem o lançamento do meu livro em andamento há um ano e três meses e tenho que fechar logo isso em março porque está vindo paralelamente um trabalho que pode ser um filme, ou minissérie ou documentário. Estamos trabalhando com essas três possibilidades. Também tem outra turnê minha, a My Life. Acho que vou precisar me dividir em várias para conseguir realizar tudo isso.



No final do ano passado o seu nome foi ventilado para participar do Big Brother Brasil. Você toparia viver essa experiência caso fosse convidada?

Não daria certo por nenhum dinheiro. Não tenho essa personalidade de ver coisas erradas e aceitar. O respeito às mulheres é uma bandeira que carrego há vários anos e não aguentaria presenciar aquela cena de agressão daquele rapaz com a menina. Aí, eu partiria um pouco para a ignorância, já seria expulsa, então porque vou me expor? Tem outro fator importante é que odeio acordar cedo e lá tem despertador. Melhor ficar na minha.



Você é bastante ativa nas redes sociais, com lançamentos de canções, momentos descontraídos, interação com os fãs e inclusive com muitas fotos ousadas. As redes sociais funcionam para você mostrar ao público uma Roberta Miranda que eles não conhecem?

Muita gente me achava bastante fechada e um dia minha empresária disse que precisava mudar essa imagem que não correspondia com o meu perfil. Foi aí que passei a mostrar na internet minha família, como eu sou no dia a dia, o meu humor e é óbvio que choquei várias pessoas no bom sentido. Estou adorando fazer dancinhas no tik tok. Tenho uma equipe, mas o meu Instagram sou eu que comanda.



Qual a sensação de retornar a Goiânia e gravar na cidade que tornou Marília Mendonça uma das maiores vozes femininas da música?

Toda vez que o avião está pousando bate uma sensação que tudo não passou de um pesadelo e que vou encontrar com a Marília Mendonça na casa dela. Tinha um amor muito grande entre a gente, ela está no meu legado, dentro do meu quadrado de pedir a presença de mulheres no sertanejo. Graças a Deus hoje estamos vendo a invasão do feminejo dentro desse mundo machista. Ainda sinto bastante tristeza, é uma perda irreparável, mas a obra dela é eterna.