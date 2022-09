Justin Bieber exigiu que seu show no Rock in Rio, que aconteceria neste domingo (4), às 00h10, fosse antecipado. Agora ele canta mais cedo, às 23h.

O pedido do cantor alterou também a agenda da americana Demi Lovato, que se apresentaria antes dele, às 22h20, e agora vai ter seu show de rock às 20h35.

Justin Bieber e Demi Lovato, que se apresentam no Rock in Rio neste domingo (4) Mario Anzuoni/Reuters e Michael Tran/AFP Justin Bieber e Demi Lovato. O Rock in Rio diz que não há "razão oficial" para o pedido de Bieber.

Antes dos cantores internacionais, o palco Mundo será dos brasileiros. Jota Quest abre a programação do principal palco do festival com um show às 16h15, e a cantora Iza se apresenta pouco mais de duas horas depois, às 18h25.

O Rock in Rio começa nesta sexta (2), com uma programação recheada de roqueiros. O headliner do dia é Iron Maiden.

