Magazine Rodrigo Alarcon volta a Goiânia em show no Teatro Sesi Cantor e compositor Rodrigo Alarcon se apresenta neste sábado (20/11), dividindo os palcos com Ana Müller

“Com muita vontade de voltar, muita saudade do público e do palco”, define Rodrigo Alarcon sobre os muitos sentimentos envolvidos na retomada dos shows presenciais. De volta aos palcos há apenas alguns dias, o cantor e compositor paulista reencontra o público goiano no Teatro Sesi neste sábado (20/11), a partir das 20 horas. A noite também conta com apresentação da cantora e co...