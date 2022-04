Diogo Mussi, irmão de Rodrigo Mussi, publicou nas redes sociais vídeo sobre boletim médico do ex-participante do "BBB 22" (TV Globo) desta segunda-feira (18). De acordo com Diogo, Rodrigo foi medicado para controlar sua agitação e continua na UTI. O ex-brother também passará por uma radiografia para investigar muco em seus pulmões.

"O Rodrigo hoje [segunda (18)] estava mais agitado. Isso atrapalha bastante a questão neurológica dele, então ele segue na UTI. Ele está com bastante catarro também, está tossindo bastante, então vão proceder com uma radiografia do pulmão pra saber como ele está na questão pulmonar", começou Diogo.

De acordo com o vídeo, Rodrigo tentou sair da cama e quer deixar o hospital, o que atrapalha o tratamento. "Ele teve que ser medicado por essa agitação", pontuou o irmão do ex-brother.

"Ele ainda apresenta confusão, mistura realidade com confusão, o que é absolutamente normal, natural, e a gente espera que isso vá diminuindo ao longo dos dias. No mais, o Rodrigo está bem", emendou Diogo.

"Fiz uma videoconferência com ele, mandei beijo, ele mandou de volta pra mim. Ele sorri e tal, mas eu percebi que ele estava mais cansado por conta da medicação de hoje. Amanhã é um outro dia, amanhã é um dia de mais recuperação, de mais melhora e assim a gente espera", concluiu.

No domingo, Diogo deu uma entrevista coletiva e informou que Rodrigo foi extubado, voltou a falar e está andando com ajuda de fisioterapeutas. Além disso, ele se esqueceu do jogo do São Paulo, que acompanhou na noite em que sofreu o acidente, e tem memórias vagas de sua passagem pelo "BBB".