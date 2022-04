O boletim médico desta terça-feira (5) do ex-BBB Rodrigo Mussi, de 36 anos, aponta que ele chegou a abrir um dos olhos nas últimas 24 horas, balançou a cabeça e depois voltou a dormir. O gerente comercial segue agitado e se mexendo bastante por causa da diminuição da sedação, “mas o despertar do Rodrigo precisa ser calmo e controlado, por isso os médicos estão controlando a sedação da melhor forma para ele”. O estado de saúde dele, que já passou por dois procedimentos cirúrgicos, ainda é considerado grave.

Ainda conforme a nota divulgada nesta tarde, Rodrigo teve o monitor da cabeça retirado e fará uma cirurgia na próxima quinta-feira (7) na perna para remoção da "gaiola". “A família pede que continuem com as correntes de orações e sentem que ele acordará em breve!”.

Tentativa de golpe

Hoje, o irmão do ex-bbb, o advogado Diogo, informou que foi vítima de uma tentativa de golpe de um falso médico que fingia ser responsável pelo atendimento de seu irmão. Rodrigo está internado no Hospital das Clínicas desde a última quinta (31), após sofrer um acidente de carro na capital paulista.

"Tentaram se passar por um médico do HC [Hospital das Clínicas] agora. Me pediu R$ 7.000 para que meu irmão tivesse remédios que não possuem no HC. O pior é se passar por um médico do HC, dando informações sobre a gravidade do estado de saúde do Rod. Meu coração quase parou. Já passei tudo para a polícia", afirmou.

Motorista

A Polícia Civil afirmou na segunda-feira (4) que abriu inquérito para investigar o acidente, e o motorista, que prestou depoimento nesta terça, poderá responder por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Em entrevista ao Bom Dia SP (Globo), no dia do acidente, o motorista chegou a dizer que teria dormido ao volante.