O empresário e ex-BBB Rodrigo Mussi falou em uma de suas primeiras entrevistas após alta médica sobre sua relação de amizade e fraternidade com a ex-BBB Vitória Moraes, a Viih Tube. Ela abriu as portas de sua casa, em São Paulo, para a recuperação de Rodrigo desde que ele saiu do Hospital das Clínicas, em 28 de abril.

"(Ela) teve atitudes muito fortes de pessoa que parecia que tinha uma experiência de muitos anos. Então isso foi surpreendente pra mim. [...] A gente se aproximou com um sentimento de família mesmo", contou Mussi em entrevista ao Gshow.

A ex-BBB também falou sobre o momento de apoio à recuperação do amigo. "Não dá pra ele ir para um hotel porque não é igual uma casa, ele não aguentava mais ver parede de hospital", explicou Viih Tube sobre a decisão de oferecer a casa para Rodrigo e seu irmão, Diogo Mussi.

"Na minha casa ele pode receber os amigos, a família, quem ele quiser, eu já falei que a casa é dele, o quarto que ele está é dele", explicou. A youtuber também falou sobre o carinho especial que tem por Rodrigo. Os dois já eram amigos antes do acidente, mas a relação ficou mais forte durante o processo de reabilitação.

Viih Tube disse que o ex-BBB ocupa um lugar em sua vida que ela nunca teve. "Talvez pra internet isso seja novo porque as pessoas não sabem da nossa relação e sabem que é curta, realmente, mas hoje eu tenho o Rodrigo como família mesmo", afirmou. Rodrigo participou da edição de 2022 do reality show da TV Globo. Já Viih Tube, foi integrante do BBB 21.

Ele retribuiu o carinho e também disse que considera Viih Tube como alguém de sua família. "Não é menina, é uma mulher. Com muito carinho e amor pelas coisas, que eu falo, genuínas da vida, sabe. E a gente se aproximou com um sentimento de família mesmo", afirmou o ex-BBB após passar as últimas semanas na casa da influencer junto do seu irmão, Diogo.

Recuperação

A rotina da reabilitação do ex-BBB após o grave acidente que sofreu em março envolve fisioterapia diária, acompanhamento psicológico, médico, sessões de fonoaudiologia e outros. "Na recuperação que eu tava era intenso, das 7 da manhã ate 6 da tarde", disse Rodrigo sobre as primeiras semanas de alta médica.

Acidente

Na madrugada do dia 31 de março, Rodrigo sofreu um acidente na Marginal Pinheiros, em São Paulo, equanto retornava para casa em um carro de transporte por aplicativo. O veículo bateu contra a traseira de um caminhão. O motorista disse que dormiu no voltante.

Rodrigo estava sem cinto e foi arremessado para a parte da frente do veículo. Ele teve traumatismo craniano, lesão na coluna e fratura exposta na perna. O ex-BBB ficou quase um mês entubado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).