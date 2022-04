O ex-BBB Rodrigo Mussi, 37, recebeu alta nesta quinta-feira (28) do Hospital das Clínicas após 28 dias de internação pelo acidente ocorrido na Marginal Pinheiros e que o deixou com traumatismo craniano.

Segundo nota oficial da assessoria de imprensa e o próprio irmão, Diogo Mussi, agora ele continuará a reabilitação de casa. "E a alta do HC veio. O Rodrigo já foi transferido para a reabilitação intensiva e iniciou a avaliação geral. Serão dias intensos de reabilitação e ele está motivado", afirma.

Segundo ele, na noite desta quinta possivelmente Mussi mandará um recado aos fãs que torceram pela sua recuperação. "Ele disse que vai dar conta de tudo. À noite eu volto para expor o recado dele para os fãs. Bora, guerreiro", completou.

Mussi começou os exercícios de reabilitação na sexta (22). Ele já demonstrava estar mais ativo, se movimentando pelo quarto e fazendo os exercícios. "O Rodrigo precisará de paciência e muita força de vontade (que ele sempre teve). Um dia de cada vez, vamos atingir o objetivo, que é a sua plena recuperação. Vamos juntos!", escreveu a família na rede social do Ex-BBB.

Rodigo Mussi sofreu um acidente de carro quando voltava do estádio do Morumbi após assistir o jogo entre São Paulo e Palmeiras ao lado do amigo e também ex-BBB Gui Napolitano.

Ele estava no banco de trás do passageiro de um carro de aplicativo sem cinto de segurança e foi arremessado à parte da frente do carro após uma batida. Mussi sofreu traumatismo craniano, além de outras fraturas pelo corpo. Ele passou por cirurgia na cabeça e em uma das pernas.