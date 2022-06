O ex-BBB Rodrigo Mussi, 36, resolveu voltar ao local do acidente na Marginal Tietê que quase tirou a vida dele. Ao passar pelo local, disse que estava com uma "mistura de sensações".

Após chegar em casa, ele falou sobre isso. "Foi uma mistura de sensações que tive. Veio na minha cabeça: 'poxa, aqui seria o lugar que todo mundo passaria e lembraria que foi onde o Rodrigo se foi'", disse.

"E fui eu que passei e lembrei do acidente e posso dizer que sobrevivi, que estou aqui para contar que sou grato, que estou feliz no meu coração. Enfim, é isso", emendou. Coincidentemente, no dia 31 de março havia um jogo entre São Paulo e Palmeiras no Morumbi, igual a esta segunda-feira (20).

"Foi o jogo que fui e depois me acidentei. Mas estou aqui para contar pra vocês que sobrevivi e é isso. Vão ter que me aguentar mais um tempo, tá bom?", finalizou.

Na última semana, Rodrigo falou sobre como anda a sua recuperação. Ele disse que está encarando como uma nova etapa, mesmo que bastante trabalhosa.

De dentro de uma academia, ele disse que estava fazendo exercícios na bicicleta ergométrica. "A recuperação do traumatismo craniano é uma luta", afirmou. "Mas estou pronto para vencer mais essa etapa da vida. Só quem teve traumatismo craniano sabe a dificuldade que é."

