No pré-carnaval de Goiânia o que mais tem é glitter, marchinha, samba e axé. E como fica as ovelhas desgarradas do rock? Também estão na folia, mas sem abrir mão do ritmo que amam. Os roqueiros se concentraram no Serendipity Comer e Beber, no Setor Bueno.

A Banda Venosa comandou a trilha sonora dos roqueiros com sucessos de Raimundos, Charlie Brown Jr., Detonautas, Legião Urbana, Green Day, The Rolling Stones, entre outros. O grupo é bastante querido pelos goianos.



Natural de Uberlândia, a banda Venosa tem mais de uma década de estrada e é formada por Hugo Barata (vocal), Marlon Xavier (guitarra), Diogo Machado (baixo), Guilherme Vidal (teclado) e João Guerra (bateria).

Entre os foliões está o bancário Bruno Almeida, 40 anos, fã dos Guns N' Roses. O look escolhido para o carnaval não poderia ser diferente. Ele se caracterizou de Slash, guitarrista do grupo norte-americano, que se apresentou no ano passado no estádio Serra Dourada.

“Sou fã demais. Estava no Serra Dourada também. Todo evento em Goiânia vou caracterizado assim”, conta ele, que participa pela segunda vez do Carnaval dos Amigos. Ele veio acompanhado da mulher, a servidora pública Cristiane Santana, 44.

Já a gestora de vendas Camila Soares, 30, que mora há três anos em Goiânia, fez a sua estreia na folia goiana. “Carnaval pra mim tem que ter rock nacional. Aqui é o encontro para quem ama acordes de guitarra”, disse a paulista. O bloco do Carnarock passou a fazer parte do Carnaval dos Amigos em 2019 com a proposta de incluir o ritmo no pré-carnaval.

