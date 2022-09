Para proporcionar uma troca de experiências entre atores e atrizes, o Centro Cultural Octo Marques recebe a Roda de Conversa Artistas Humanos, com o roteirista e diretor Seani Soares, nesta sexta-feira (23), a partir das 18h30. A iniciativa é uma parceria da unidade com o Museu da Memória de Goyaz.

A roda contará com apresentação das experiências de Seani ao longo de 17 anos de carreira, como as novelas Velho Chico, Sete Vidas e Tempo de Amar. Em seguida, será aberto espaço para bate-papo com o público, seguido por uma dinâmica em grupo.

O encontro será concluído com a exibição de trechos de produções do roteirista. O Centro Cultural Octo Marques fica na Rua 4, n° 515, Edifício Parthenon Center, Centro.

