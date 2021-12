Magazine Rua 8: comerciantes querem apoio em prol de via cultural e gastronômica Região tem atraído grande fluxo de pessoas aos fins de semana, mas comerciantes reivindicam auxílio da Prefeitura de Goiânia para uma ocupação sustentável

Quem passa pela região do cruzamento entre a Rua 8 e a Avenida Anhanguera, no Centro de Goiânia, nas noites do fim de semana já sabe que a movimentação tem sido intensa por lá. De um lado, a Rua do Lazer vem experienciando a retomada do espaço pelo público e novos empreendimentos que abriram as portas após a reforma da área, em 2019. Do outro, ao lado do Cine Ritz, d...