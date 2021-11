Magazine Série Aruanas volta em segunda temporada no Globoplay Série que debate temas como defesa da Amazônia e amizade retorna com CPI e ativista infiltrada

“Quero só expor que eu morro de medo de não ter a mínima continuidade nessa série”, brinca Leandra Leal, 39, durante bate-papo com a imprensa sobre a segunda temporada de Aruanas, na qual ela interpreta a ativista ambiental Luiza. “Vou pedir para vocês serem extremamente generosos comigo.”“Eu entro em uma porta antes do fim do mundo e saio agora”, explica, referindo-...