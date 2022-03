A guerra na Ucrânia turbinou o interesse por filmes sobre o país invadido pela Rússia. A série "Chernobyl", que conta a história do maior acidente nuclear do mundo, alcançou o 4º lugar entre os dez títulos mais assistidos na HBO Max nesta semana.



Lançada em 2019, a série descreve a sequência de acontecimentos após o acidente que aconteceu em 1986 em Chernobyl, na antiga União Soviética, ao lado da cidade ucraniana de Pripiat.

Na semana passada, os russos tomaram a região da usina de Tchernóbil, estabeleceram um corredor para militares e blindados vindos da Belarus.