Reencontros e ligações afetivas que ultrapassam os anos e dimensões em uma trama carregada de mistérios e magia. Esse será o tom da segunda temporada da série original Globoplay Desalma, criada e escrita por Ana Paula Maia e com direção artística de Carlos Manga Jr que estreia no dia 28 de abril.

O ano agora é 2019, e três décadas se passaram desde que Halyna (Anna Melo) morreu na noite da celebração de Ivana Kupala, tradicional festa pagã e uma das principais comemorações do calendário eslavo, apresentada na primeira temporada da série. Desde então, a vida de sua mãe, Haia (Cassia Kis), nunca mais foi a mesma. A bruxa, que viveu para planejar vingança contra os responsáveis pela morte da filha, nessa temporada, conseguirá revê-la.

Após um ritual repleto de misticismo e complexidade, Haia e Halyna estarão juntas novamente na fictícia Brígida, uma colônia ucraniana no Paraná. Ao lado da mãe, a jovem deve finalizar uma missão na Terra e acertar pendências do passado para seguir sua trajetória em outro plano. É no corpo de Melissa (Camila Botelho) que Halyna retorna.

Esse e outros segredos do passado e espíritos possessores movimentam a cidade, que será palco de marcantes eventos sobrenaturais. Duas outras moradoras terão sua força e sanidade colocadas à prova: Ignes (Cláudia Abreu) e Giovana (Maria Ribeiro). Suas trajetórias e a de seus familiares se entrelaçam com a saga de Haia em uma história repleta de surpresas, revelações e eventos enigmáticos. Com uma certeza: as consequências de alguns atos podem levar anos, ultrapassar dimensões, mas, inevitavelmente, acontecem.

“Desalma é muito focada nos dramas das relações, com elementos sobrenaturais, e segue desta forma. Já temos os ‘tentáculos” inseridos na história e, agora, ela ganha um ritmo mais veloz, será pautada por muita ação. Podemos resumir a segunda temporada como “a volta dos mortos”, explica a autora Ana Paula Maia. O diretor artístico Carlos Manga Jr. complementa: “Temos um drama humano que é muito visceral, e o sobrenatural está misturado ali e presente de uma forma que não sobrepõe o drama”.

Com cenas gravadas no Sul do País e na serra fluminense, a segunda temporada de Desalma promete imagens de tirar o fôlego, dentro da atmosfera de drama sobrenatural que caracteriza a produção. A trama ganha novos contornos com a chegada de personagens inéditos como Traian Troader (Fábio Assunção) e Mykhaila Lachovicz (Malu Galli), entre outros, cujas sagas são, de uma forma ou outra, interligadas à da bruxa Haia e outros habitantes de Brígida.