Magazine Série Elite volta com o brasileiro André Lamoglia em quinta temporada Carioca será Ivan em “bromance” cheio de segundas intenções

Alerta: Este texto contém spoilers da quinta temporada de Elite. Com duas temporadas (a 3ª e a 4ª) no ranking das dez mais consumidas de todos os tempos em língua não inglesa da Netflix, Elite volta para seu quinto ano com um aceno para os fãs brasileiros: um aluno nascido em terras tupiniquins. Ivan, interpretado pelo carioca André Lamoglia, 24, é o que na c...