Três mulheres fortes e independentes. Recordações de uma vida inteira. Momentos inesquecíveis que parecem ter acontecido há muito tempo e uma pergunta em comum: até onde elas vão para encontrar a felicidade? Esse é o questionamento que dá início à série Filhas de Eva, que chega à TV Globo no dia 12, depois de uma estreia bem-sucedida no Globoplay. Consequências e impactos de decisões importantes são o pano de fundo desse drama leve, com pinceladas de humor cotidiano e que levanta reflexões comuns a todos.

A história fala sobre família, amizade e liberdade, suscitando questões que levam a pensar sobre as mudanças, os obstáculos e a coragem necessários para dar um novo rumo à vida, seja em qual fase for. Criada e escrita por Adriana Falcão, Jô Abdu, Martha Mendonça e Nelito Fernandes, a série se desencadeia a partir das histórias de Stella (Renata Sorrah), Lívia (Giovanna Antonelli) e Cléo (Vanessa Giácomo), e vai ao ar às terças-feiras, após Pantanal.

Desde 2015, elas não dividiam um set de gravações. Depois de atuarem juntas em A Regra do Jogo, Filhas de Eva marcou o reencontro de Renata Sorrah, Giovanna Antonelli e Vanessa Giácomo. “Ficamos ainda mais amigas, foi um período de muita troca e nos divertimos muito nesse trabalho”, conta Renata. “Foi muito bom ter a chance de encontrar parceiras disponíveis e generosas, algo raro hoje em dia, e isso acontece sempre que estamos juntas em cena e nos bastidores”, diz Giovanna. Já para Vanessa, fazer parte deste trio foi uma realização: “Sempre tive admiração pelas duas. Eu e Renata nos identificamos muito, ela é alegre e alto astral, nunca deixa o set parado. Giovanna também, sempre trazendo muita energia positiva. Foi um prazer trabalhar com elas”.

Para Leonardo Nogueira, diretor artístico, a obra trata de relacionamentos familiares pelo ponto de vista feminino, sendo esse um dos motivos principais para a escolha das protagonistas, que estão no centro da trama. “As personagens são mulheres fortes e independentes, com perfis diferentes, cada uma com seus conflitos e que se cruzam em determinados momentos”, conta.

As protagonistas

É na celebração de Bodas de Ouro que Stella, sua filha Lívia (Giovanna Antonelli) e a responsável pelo bolo da festa, Cléo (Vanessa Giácomo), se cruzam pela primeira vez. Durante o evento, enquanto assiste aos belos trechos de sua própria vida no telão, Stella tenta entender como aquela jovem cheia de sonhos se tornou a mulher que é hoje, aos 70 anos. O questionamento traz consigo uma certeza: o divórcio. E o pedido de separação é feito para o marido Ademar (Cacá Amaral) em alto e bom som, no meio da festa, para o espanto geral. É com essa atitude que Stella inicia a sua busca pela felicidade – e assim também dá início à série.

Intérprete da personagem responsável por iniciar uma grande reviravolta na trama e por promover o encontro das três protagonistas, Renata Sorrah descreve Stella: “Minha personagem tem clareza no coração e no pensamento, o que a leva a tomar uma atitude em busca da felicidade. O desejo por fazer coisas novas é maravilhoso”, destaca a atriz.

Enquanto Lívia tenta entender a decisão intempestiva da mãe, Cléo chega com o doce confeitado no pior momento do evento. Desesperada para receber o pagamento, ela espera até que os ânimos da família se acalmem diante da notícia do divórcio. Perdida no grande salão de festa, Cléo chama a atenção de Kleber (Dan Stulbach), que se aproxima sem se identificar como alguém da família. Eles conversam, Cléo o reconhece de uma entrevista em um programa de TV e, sem saber de que se trata do marido de Lívia, se encanta por ele, que corresponde.

Leia também:

- Anitta vira personagem do jogo 'Free Fire' em seu novo clipe, 'Tropa'; assista

- Zaquieu de Pantanal: “Espero que esse tom reflexivo se sobreponha ao que parece ser engraçado”

- Duas mulheres

Lívia, por sua vez, só tem olhos para a filha Dora (Débora Ozório), que decide pegar o microfone e parabenizar a avó pela decisão. A neta adolescente e feminista sente orgulho de Stella e enxerga sua coragem para recomeçar uma nova vida. Filha da personagem de Renata na série, Giovanna Antonelli analisa como a decisão de Stella traz mudanças para quem está a sua volta. “Lívia é uma psicóloga de relacionamentos, muito bem-sucedida, mas que não consegue enxergar sua própria vida. No decorrer da história, ela passa por uma grande transformação”, conta a atriz.

Em meio ao caos, na intenção de receber o pagamento pelo bolo, Cléo vai atrás de Lívia. A partir dali, novos encontros fazem com que as vidas dessas três mulheres se conectem. E na tentativa de criar novos caminhos, elas se ajudam e constroem, voluntariamente ou não, uma nova versão de si mesmas.

Nas diferenças entre as personagens, se encontram impasses, dúvidas, obstáculos e decisões inerentes à vida de qualquer pessoa. “Stella é uma mulher forte e irônica, enquanto sua filha Lívia tem personalidade sensível e é muito romântica. Já Cléo é uma pessoa carente, atrapalhada, até pela criação que teve”, define Martha Mendonça, uma das autoras.

Nelito Fernandes, que também assina a criação e o roteiro, endossa a descrição. “Tivemos algumas referências de obras interessantes, como as séries internacionais Big Little Lies, This is Us e Parenthood, além do filme Colcha de Retalhos. São produções que falam de mulheres e também de famílias, de relações humanas. O cotidiano e a realidade são nossas inspirações”, complementa.