Magazine Série 'Insânia' tem Carol Castro como policial científica e cenas de crime cheias de sangue Produção retrata a jornada de aparente loucura de sua personagem

Mais uma produção do streaming estrelada por um egresso da Globo chega ao público nesta sexta (3). Insânia, que estreia no Star+, gira em torno da personagem vivida por Carol Castro, que na TV aberta já esteve em novelas como Mulheres Apaixonadas, Senhora do Destino e, mais recentemente, Órfãos da Terra. Ela estará em terreno bem distante daquele com o...