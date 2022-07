Magazine Série relembra a comoção causada pelo assassinato de Daniella Perez Trinta anos após o crime, documentário Pacto de Sangue (HBO), depoimentos e detalhes inéditos sobre a tragédia. Morta por um colega de trabalho, a atriz entrou para a triste lista de pessoas famosas que foram mortas brutalmente

No dia 29 de dezembro de 1992, o Brasil não acreditava no que assistia na TV. O motivo poderia ser o desenlace da mais grave crise política após a redemocratização do País. Afinal, naquele dia o presidente Fernando Collor, afastado do cargo por um processo de impeachment em setembro, apresentou sua renúncia definitiva durante seu julgamento no Senado. Mas não ...