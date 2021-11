Magazine Série sobre Beatles está disponível na Disney+ 'The Beatles: Get Back' é registro irresistível dos gênios da música

Se você é um diretor de cinema bem-sucedido e também um beatlemaníaco, poucos presentes podem ser tão legais quanto receber 56 horas de filmagem dos Beatles no estúdio e mais de 200 horas de áudio gravado, quase tudo material inédito. Esse tesouro caiu no colo de Peter Jackson. The Beatles: Get Back, série em três episódios que chega a quase nove horas de duração...