Mais de dois milhões de inscritos no YouTube e quase 390 mil seguidores no Instagram. Assim são as redes do humorista Lucas Willian, mais conhecido como ‘Gusttavo Liso’, a “versão baixa renda” do cantor Gusttavo Lima. O personagem foi criado há cerca de quatro anos e caiu nas graças do cantor verdadeiro, que já chegou a dar espaço no palco ao sósia durante um show.

Nos vídeos de Lucas, milhares de pessoas comentam aplaudindo e se divertindo com suas performances. O comediante publica vídeos com paródias de músicas de Gusttavo Lima e até comparando sua rotina com a do artista sertanejo.

Em um dos vídeos do Gusttavo Liso, que completa a barba com lápis preto para aumentar de forma ainda mais cômica a semelhança com Lima, ele faz réplicas de fotos oficiais de Gusttavo Lima e ainda brinca: “A foto sem camisa está igualzinho”.

O personagem já vinha ganhando notoriedade na internet, mas viralizou depois que o verdadeiro Gusttavo deu espaço ao Liso no palco, no carnaval passado. Em um vídeo no YouTube, é possível ver os dois lado a lado cantando o hit “Bloqueado”.

Em entrevista a um veículo de Brasília, o humorista revelou os efeitos em sua carreira após ser repercutido pelo próprio artista que imita. “Lancei o apelido carinhoso tempos atrás. (…) Depois que o Gusttavo Lima compartilhou, a história mudou, o homem é forte”, disse.