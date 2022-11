Teremos um mês de Copa pela frente e grande parte da população vai assistir aos jogos. Esses momentos normalmente são regados a petiscos e bebidas diversas o que pode ser desafiador para quem quer iniciar ou manter os hábitos saudáveis. Além disso, é importante lembrar que após a Copa virão as confraternizações de final de ano, Natal e ano-novo. Por fim, todo esse tempo comendo de forma desregrada pode acarretar em prejuízos à saúde, além de poder contribuir significativamente para o aumento de peso. Se você quer passar pelos jogos de forma equilibrada, seguem algumas dicas.

Dica 1: não deixe de se exercitar. Como é quase certo que sejam consumidas calorias extras nesses momentos, exercitar–se pode auxiliar a reduzir um pouco os prejuízos desse excesso calórico. Então, se programe para fazer atividades físicas programadas na academia, fazer caminhadas ou até mesmo ir a alguns locais a pé e trocar o elevador pelas escadas, por exemplo. Não importa como, mantenha-se ativo. É importante dizer que as calorias gastas em exercícios não são tão altas a ponto de compensar grandes exageros, portanto, o equilíbrio alimentar deve ser mantido sempre que possível.

Dica 2: realize uma refeição saudável antes dos jogos. Se o jogo for pela manhã, faça um café da manhã reforçado com fontes de fibras e proteínas como pão integral, frutas, leite e ovos, por exemplo. Se for à tarde, capriche no almoço, monte um prato com bastante salada e legumes, uma porção de arroz e feijão, uma fonte de proteína magra. A ideia dessas refeições é garantir o aporte de nutrientes adequados do dia além de provocar saciedade, assim os petiscos ficarão menos atrativos o que pode te ajudar a comer menos.

Dica 3: se você for petiscar, sirva em um prato o que pretende consumir ao longo dos jogos, dessa maneira você terá mais autocontrole das quantidades e isso vai te fazer comer de forma mais lenta, pois você tem aquelas quantidades já predefinidas para consumir ao longo da partida.

Dica 4: se você não abre mão de beber algo assistindo às partidas, sugiro que opte por versões menos calóricas. Se gosta de refrigerante, opte pelas versões zero ou substitua por água com gás bem geladinha com rodelas de limão, isso evitará as calorias em excesso. Em relação às bebidas alcoólicas, opte por aquela que você consome em menor quantidade ou pelas versões sem álcool. Muitas pessoas só querem beber algo para fazer companhia, então essas são boas opções. Além disso, o álcool atua prejudicando o autocontrole o que faz com que as pessoas fiquem mais impulsivas em relação aos alimentos.

Dica 5: se possível, compre ou faça petiscos saudáveis como palitinhos de legumes com um molho saudável, tomatinho cereja, queijos variados, frutas secas ou in natura picadinhas, torradas com pão integral e patês de ricota com de ou frango desfiado.

Dica 6: realize trocas saudáveis. Troque o amendoim com casquinha crocante pelo amendoim torrado tradicional ou até mesmo por castanhas. E que tal substituir a pipoca de micro-ondas pela pipoca feita em casa? Por fim, hidrate-se bem e torça muito pelo nosso País!



(Jordana Araújo é nutricionista com foco comportamental e especializada em nutrição esportiva pela Unesp)

