O carnaval está chegando e um dos maiores problemas enfrentados pelos foliões são as consequências dos excessos de bebidas alcoólicas. Começo a coluna de hoje trazendo uma curiosidades sobre o ganho de peso e bebidas alcoólicas. Você sabia que 1g de álcool fornece mais calorias que 1g de carboidrato? É isso mesmo que você leu, 1g de álcool é capaz de fornecer 7kcal, enquanto 1g de carboidrato fornece 4kcal, ou seja, seu excesso pode contribuir para aumentar o peso na balança.

Outro fator contribuinte é que o álcool causa alterações no cérebro inibindo o autocontrole alimentar, fazendo com que o indivíduo coma mais que o habitual. A curto prazo, seu excesso gera efeitos colaterais bem desagradáveis que podem acabar com a festa de qualquer um como sede intensa, boca seca, dores de cabeça, gases, diarreia , náuseas, tontura e vômitos. Ou seja, se quiser aproveitar todos os dias do carnaval é melhor ter moderação, não é mesmo? Para isso, seguir algumas dicas é fundamental .

Dica 1: Faça uma refeição completa e saudável antes de começar a ingerir bebidas, pois beber de estômago vazio fará com que o corpo metabolize mais rápido o álcool fazendo surgir mais cedo os efeitos colaterais do álcool.

Dica 2: Beba devagar. Para isso, alterne a bebida com copos de água.

Dica 3: Hidrate-se bem antes, durante e depois, pois isso ajudará a diminuir os sintomas comuns da ressaca, além de promover hidratação.

Dica 4: Se alimente saudavelmente pós bebedeira para gerar uma boa recuperação do seu corpo. Se estiver com enjoo inicie por uma salada crua , frutas, sucos e água de coco.

Dica 5: De preferência, opte pela bebida que consome em menor quantidade, assim conseguirá curtir o carnaval sem excessos.

Uma dúvida muito comum é em relação às calorias. Afinal, qual a bebida é menos calórica? Seguem algumas informações calóricas: uma dose de 30ml de gim (60kcal), uma dose de tequila de 50ml( 110kcal), uma dose de saquê de 35ml (50kcal), uma lata de cerveja ( 150kcal ), um chopp de 300ml (180 kcal), uma dose de vodca de 50 ml (120kcal),uma dose de uísque de 50ml (120 kcal), uma dose de cachaça de 50ml ( 115kcal ),uma taça de vinho de 150ml ( 100 a 200 kcal), um copo de caipirinha com açúcar (350kcal).

É importante frisar que as calorias podem variar para mais ou para menos a depender da marca. Em relação ao vinho varia também a depender do tipo. Na hora da escolha, quando consideramos as calorias, nunca deve-se olhar para a bebida alcoólica em si de forma isola, pois é importante considerar as combinações que são realizadas com elas. Por isso, fique atento(a) aos adicionais como sucos, refrigerantes, energéticos que podem aumentar ainda mais as calorias. Nesses casos, se quiser fazer controle de calorias, troque os energéticos, refrigerantes, água tônica e sucos tradicionais pelas suas versões zero açúcar e substitua.



Caso necessite de açúcar de adição troque por adoçantes ( cuidado com excesso destes). Lembre-se que a troca de uma bebida por outra só é válida se você for consumir em menor quantidade, do contrário, acabará compensando as calorias.