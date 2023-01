Emagrecer e manter o peso perdido não é uma tarefa fácil, haja vista as altas taxas de sobrepeso e obesidade. Hoje trouxe algumas dicas de comportamentos que são fundamentais para o sucesso no emagrecimento.

Dica 1: module seu ambiente. Você sabia que um dos principais motivos para que um indivíduo ganhe peso é o ambiente em que ele está inserido? Hoje o acesso à comida, principalmente alimentos hipercalóricos e com baixo valor nutricional, é muito fácil. A dopamina é um neurotransmissor que favorece a busca e o desejo por esses alimentos sempre que estão disponíveis. Portanto, se você vive rodeado de alimentos que trarão uma recompensa para o seu corpo, as chances de comê-los com maior frequência aumenta muito. Por isso, evite manter alimentos hipercalóricos por perto, organize sua casa evitando fazer estoques de alimentos hiper palatáveis, mantendo à vista alimentos mais saudáveis, como as frutas. No trabalho, uma dica é levar seu próprio lanche para não ficar refém das guloseimas que normalmente estão presentes nesses ambientes.

Dica 2: organize sua alimentação. Defina o número de refeições que vai fazer, monte um cardápio com a maior parte de alimentos in natura e, a partir dele, monte uma lista de compras. A lista ajuda a ter foco e evita a compra de alimentos pouco saudáveis. Defina o dia da semana que vai às compras e o dia que vai pré-preparar e preparar as refeições. Se possível, coloque despertadores para lembrar. Mantenha sua geladeira e armários de comida sempre organizados e livres de guloseimas.

Dica 3: faça um planejamento para o final de semana. No geral, um dos principais problemas de quem está acima do peso são os finais de semana. Fazer tudo “certo” durante a semana pode criar a sensação de que pode-se “enfiar o pé na jaca” no final de semana como forma de recompensa. Mas, a verdade é que essa crença pode, além de favorecer o ganho de peso, pois facilmente é possível compensar as calorias economizadas e gastas durante a semana, como pode prejudicar a relação com a comida, pois o alimento passa a ser fonte de premiação e esse tipo de associação favorece os exageros alimentares. O ideal é definir apenas uma ou duas refeições livres por semana, mas sem exageros. Aqui vale

lembrar para ficar de olho nas bebidas alcoólicas, pois o excesso prejudica o autocontrole alimentar.

Dica 4: sempre que possível, preste atenção na forma como você come. Sente-se à mesa, coma devagar, mastigue adequadamente e mantenha-se longe os aparelhos eletrônicos. Todas essas ações favorecem a sensação de saciedade.

Dica 5: aumente o consumo de fibras e fontes de proteínas saudáveis. Alimentos como frutas, verduras, legumes, sementes, aveia, carnes magras, ovos e laticínios ajudam no controle da fome, consequência natural da perda de peso.

Dica 6: pratique atividade física. Estudos demonstram que um ponto em comum entre aqueles que obtiveram sucesso na manutenção do peso é a prática de atividade física regular. Você pode iniciar praticando a atividade que menos te traz desconforto, e, após criar uma rotina, opte por exercícios mais específicos.