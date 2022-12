Dezembro é o mês do ano em que muitas pessoas abandonam a rotina saudável devido às diversas confraternizações e as comemorações de Natal. Claro que esses momentos não devem ser repletos de preocupações, mas manter um certo equilíbrio pode fazer toda a diferença para quem luta contra a balança e vive em efeito sanfona. Se você é desse grupo de pessoas, preste atenção nas dicas de hoje.

Dica 1: não deixe de comer o que gosta, mas controle as quantidades. Alguns alimentos são vendidos ou elaborados somente nessa época do ano, portanto está tudo bem se permitir. Porém, coma em porções menores e busque saboreá-los, mastigando devagar e aproveitando cada momento. Você sabia que o pico de prazer ao comer os alimentos ocorre nas primeiras mordidas? Portanto, você não precisa de grandes quantidades para aproveitar.

Dica 2: evite beliscar e repetir. Nos eventos em geral costuma-se ter uma grande quantidade e variedade de alimentos à mesa. Busque escolher somente as suas opções favoritas e sirva-as sempre em um prato para que tenha noção das quantidades ingeridas. Às vezes é difícil resistir, mas lembre-se que ainda terão vários outros momentos ao longo do mês que abrirá exceções, então faça escolhas conscientes.

Dica 3: coma antes de ir aos eventos. Evite ficar grandes períodos sem comer antes de ir, pois isso é uma porta aberta para que os exageros ocorram. Realize uma refeição com fontes de proteínas ou fibras para ajudar na saciedade e conter os impulsos.

Dica 4: aprenda a dizer não. Nessa época do ano é comum ter de lidar com aquelas pessoas que fazem questão que você coma e repita o prato que ela preparou. Mas isso faz com que você acabe comendo calorias a mais só para agradar. Portanto, você pode dizer educadamente que a comida estava ótima, mas que já está satisfeito.

Dica 6: evite levar sobras de comida para casa, principalmente aqueles alimentos que fornecem muitas calorias, pois isso pode fazer com que você, além de dar preferência a eles te fazendo consumir calorias em excesso, também fará com que deixe de comer alimentos mais nutritivos.

Dica 7: evite os excessos de bebidas alcoólicas. De nada adianta cuidar da alimentação e esquecer das calorias líquidas. Prefira aquelas bebidas que você consome em menor quantidade e opte por versões zero álcool ou alterne as bebidas com água. Se possível, limite as quantidades que vai consumir antes mesmo de sair de casa.

Dica 8: exercite-se. Mesmo que não queira iniciar uma academia nesse momento, mantenha-se ativo. Você pode realizar caminhadas, corridas, alongamentos, andar de bicicleta. Evite passar o dia todo sentado. Vale até levar o bichinho de estimação para passear. É importante deixar claro que as calorias gastas com exercícios dificilmente compensará uma alimentação muito desequilibrada. O exercício tem várias funções positivas para saúde física e mental, mas nesses casos servirá também para amenizar um pouco os prejuízos dos exageros.

Dica 9: aumente a ingestão de água. É comum reter mais líquidos nessas épocas e o consumo de água adequado ajuda na diminuição dessa retenção hídrica.

(Jordana Araújo é nutricionista com foco comportamental e especializada em nutrição esportiva pela Unesp)