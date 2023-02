É certo que feriados prolongados são um motivo para “enfiar o pé na jaca”. No carnaval, além da dificuldade de manter o equilíbrio com as bebidas alcoólicas, alimentar-se adequadamente torna-se um grande desafio. Na coluna de hoje trarei algumas dicas para quem quer manter a alimentação saudável nesse momento. Essas dicas servirão tanto para os foliões que irão viajar quanto para aqueles que vão aproveitar as festas e os bloquinhos de carnaval. Vamos lá?

Sempre que possível, foque em realizar refeições principais com boa qualidade nutricional. Portanto, capriche no café da manhã e se possível, nos lanches intermediários. Para isso, invista em pães (de preferência integrais ou artesanais), frutas e ovos, atum e queijos. Evite embutidos.

Para quem vai nos bloquinhos, prefira levar seu próprio lanche ao invés de comer em estabelecimentos ou barraquinhas nas quais você não consegue garantir a procedência e qualidade dos alimentos. Ninguém merece ter uma intoxicação alimentar durante a folia, não é mesmo? Nesses casos, opte por levar barrinhas de cereais e de proteína com bom valor nutricional ou monte saquinhos com oleaginosas (castanhas, amêndoas e nozes) e frutas secas.

Se for passar o dia na praia, invista em uma boa bolsa térmica e prepare lanches como sanduíches naturais com recheio de frango desfiado ou atum, salada de frutas, petiscos como queijo fresco em cubos, tomate cereja, ovos de codorna, palitinhos de cenoura e pepino, iogurte natural.

Traga de casa um mix com chia e linhaça. Acrescente aveia e oleaginosas. Esses itens podem ser adicionados tanto no iogurte quanto na salada de frutas e além da nutrir, farão com que seu intestino funcione adequadamente.

Já para aqueles que estão no processo de ganho de massa muscular, levar um suplemento de proteína para a viagem pode ser uma ótima ideia já que nesses locais, normalmente, ou não tem boas opções ou elas são fritas.

Para quem for viajar de avião, busque um supermercado próximo para realizar as compras quando chegar no destino. Entenda que não estou dizendo para não comer fora, mas sim equilibrar o consumo de alimentos saudáveis com aqueles que são inferiores em valor nutricional. Se for ficar somente em hotel capriche no café da manhã, procure locais próximos que ofereçam opções saudáveis para fazer as outras refeições e invista em snacks saudáveis que podem ficar fora da geladeira ou no frigobar, caso tenha disponível.

Tente manter atividade física o máximo possível para amenizar os exageros que eventualmente acontecerão e, sempre que tiver oportunidade, faça uma refeição ou lanches completos e saudáveis antes de sair para as festas. Essas ações ajudarão a manter a disposição e nutrição. Em relação à atividade física, que tal aproveitar para conhecer a cidade a pé, fazer caminhadas e até mesmo correr na praia ou no parque?

Por fim, evite excessos de bebidas alcoólicas e hidrate-se bem. Se for comer na rua, pesquise a procedência do local e boa folia para você!



(Jordana Araújo é nutricionista com foco comportamental e especializada em nutrição esportiva pela Unesp)