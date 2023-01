Não tenho tempo para cozinhar. Essa é uma das queixas mais comuns do mundo moderno. Com tantos afazeres e compromissos dentro e fora de casa, cozinhar acaba ficando sempre em segundo plano. Se você vive nessa realidade e gostaria de mudar esse comportamento, preste atenção nas dicas de hoje.

Dica 1: faça um planejamento para cozinhar ou pré-preparar os alimentos nos finais de semana. Você pode tanto tirar umas duas horas para fazer tudo, montar marmitas e congelar para a semana, quanto você pode intercalar pequenos períodos do dia (cada período durando em média 15 a 30 minutos ) para adiantar alguns processos que tomariam seu tempo durante a semana, como lavar, cortar e higienizar frutas, verduras e legumes e até mesmo cozinhar os grãos como feijão ou cozinhar e desfiar um frango que pode ser incluso tanto em refeições principais como lanches. Para isso, pegue um papel e caneta e anote horários livres que você tem disponível e inclua uma atividade que se encaixe de acordo com o tempo. Que tal aproveitar uma parte do tempo que fica nas redes sociais para isso?

Dica 2: anote o que vai comer em cada dia, inclusive os lanches. Vai por mim, deixar para pensar em cima da hora pode tomar muito do seu tempo ou acabar fazer com que opte por opções menos saudáveis. Além disso, corpo e mente cansados são péssimos conselheiros na hora de tomar decisões alimentares.

Dica 3: conte que imprevistos vão acontecer e monte um plano para lidar com eles. Pode ser que você não consiga cozinhar no dia que definiu para isso. Portanto, no dia que estiver mais livre, faça marmitas extras e congele ou compre marmitas congeladas saudáveis e deixe de reserva para consumir nesses momentos.

Dica 4: pesquise locais perto do seu trabalho que oferecem opções saudáveis de almoço e de lanches. Essa estratégia é para quem não tempo mesmo nem um local apropriado no trabalho para o devido armazenamento da comida.

Dica 5: pesquise receitas práticas. Foque no básico que funciona. Evite receitas com muitos ingredientes ou com ingredientes difíceis de encontrar.

Dica 6: evite variar muito as preparações ao longo dos dias da semana. Ter de cozinhar muitos pratos diferentes dentro da mesma semana pode levar o dobro do tempo para preparo. Se quiser variar, prefira variar a forma de preparo com o mesmo ingrediente. Por exemplo, a batata pode ser feita assada, cozida e em forma de purê. Deixe para variar os alimentos a cada uma semana.

Dica 7: faça uma pesquisa de marcas de alimentos industrializados saudáveis que são práticos como alimentos congelados e enlatados saudáveis.

Dica 8: se você tem condições financeiras, invista em alimentos frutas, legumes e verduras higienizadas prontas para consumo. Isso te fará economizar muito tempo na cozinha.

Dica 9: para os lanches, invista em alimentos que vem prontos para o consumo como pães integrais, leites, iogurtes, queijos, atum, ovos, frutas, sementes, castanhas e aveia.

Dica 10: crie e salve uma lista de restaurantes saudáveis nos aplicativos de comida e dê preferência a eles na hora de realizar o pedido.

(Jordana Araújo é nutricionista com foco comportamental e especializada em nutrição esportiva pela Unesp)