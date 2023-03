O paladar é um dos parâmetros que influencia no nosso comportamento alimentar. Diferentes indivíduos podem ter maior ou menor sensibilidade a determinado gosto (doce, salgado, azedo, amargo e umami). E essas diferenças podem ter influência genética. Quem não conhece aquela pessoa que não suporta alimentos amargos? Essa pode ser uma que possui uma maior sensibilidade a esse tipo de gosto, fazendo com que pequenas quantidades não sejam muito toleráveis. É importante lembrar que esse pode ser apenas um dos motivos e podem existir outros fatores que influenciam nessa dificuldade, como a falta de costume em consumir esses alimentos ou até mesmo um trauma. Mesmo tendo influência genética, é possível reverter esse quadro e se expor a pequenas quantidades desses alimentos com maior frequência até se acostumar pode ser uma alternativa.

Além disso, o paladar também sofre outros tipos de influência como estímulos internos como a fome. Já reparou como achamos a comida mais saborosa quando estamos com mais fome? Pois é, isso se deve a reposta do corpo para que você ingira mais calorias para repor a energia necessária. Ou seja, você sente mais o sabor e mais prazer na comida quando está com fome. Já ouviu aquele ditado: “A fome é o melhor tempero”? De fato é! Porém, o problema disso é acabar comendo mais do que deveria, o que pode trazer consequências negativas futuras para saúde.

Sabendo disso, organize sua rotina para não ter fome excessiva. Um fato também é que os primeiros pedaços de um alimento são sempre mais saborosos no início e quando vamos ficando cheios a intensidade e o prazer em comer diminui. Isso também é um mecanismo do corpo para interromper a ingestão alimentar. Porém, pessoas que possuem transtornos alimentares como compulsão tem esse mecanismo prejudicado. Os transtornos alimentares são doenças que devem ser tratadas com uma equipe multidisciplinar. Outro fator que influencia na percepção do paladar é a obesidade.

Por ser uma doença inflamatória, com o passar do tempo, as pessoas que a possuem podem sofrer redução dos receptores gustatórios e vão sentido cada vez menos o sabor e o prazer nos alimentos, o que faz com que eles necessitem comer em maiores quantidades para se satisfazer, e, no geral, a preferência são por alimentos hiper palatáveis.

Pensando em influencias ambientais e aprendizagem, temos um problema muito comum que é comer em

frente às telas, o que faz com que se sinta menos o sabor da comida além de atrapalhar os sinais de saciedade, fazendo com que se coma mais do que deveria. A necessidade de comer mais pode também ocorrer com aqueles indivíduos que comem alimentos muito doces ou salgados com muita frequência – estes podem sofrer dessensibilização, fazendo com que ele tenha de comer cada vez em maior quantidade para sentir prazer. Em resumo, entendendo todas essas influências fica mais fácil a tomada de decisão para a mudanças do comportamento alimentar.



(Jordana Araújo é nutricionista com foco comportamental e especializada em nutrição esportiva pela Unesp)