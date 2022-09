O processo de emagrecimento não é linear e envolve muitas tentativas e erros até que se encontre um caminho sustentável. Fazer um Raio X da rotina alimentar e outros hábitos diários contribui para encontrar os pontos críticos que muitas vezes são imperceptíveis no dia a dia e que impedem que o emagrecimento aconteça de forma efetiva. Com essas informações em mãos, é possível reduzir o número de tentativas e erros.



Isso porque as estratégias serão voltadas para resolução de cada problema existente que antes não havia sido identificado. Afinal, só é possível tratar um problema com eficiência se as verdadeiras causas são conhecidas, não é mesmo?

Uma das maneiras mais eficazes de fazer esse Raio X é realizar um diário alimentar. Já ouviu falar? O diário alimentar é uma ferramenta de automonitoramento na qual o indivíduo fará anotações diárias sobre seus hábitos alimentares. Quais as vantagens? Permitir a percepção de ações, padrões e crenças que atrapalham o emagrecimento, permitir a identificação e correção de erros de forma mais rápida e efetiva, pois as anotações proporcionam a tomada de consciência e reflexões sobre os erros diariamente e, portanto, podem ser corrigidos rapidamente como na próxima refeição ou no dia seguinte, por exemplo.

Além disso, o diário faz com que o indivíduo identifique também seus acertos, o que pode levá-lo a desenvolver uma maior autoestima devido ao reforço da sensação de capacidade de realizar o que precisa ser feito, motivando assim a continuidade no processo e reforçando os hábitos saudáveis.

Mas como realizar esse diário? Primeiro busque a forma mais prática de registro, pois a ideia do diário é anotar o mais próximo possível do acontecimento para não esquecer detalhes importantes. Você pode realizar as anotações em uma folha de papel, em um bloco de notas do celular ou do computador que estuda ou trabalha; enfim, não importa o meio, o mais importante é não esquecer de anotar.



Caso o dia esteja muito corrido, sugiro que tire fotos e faça anotações rápidas no próprio celular e ao final do dia termine de preenchê-las. Sugiro inclusive colocar despertadores ao longo do dia com título como “já preencheu seu diário hoje?” para não esquecer.

Quais os tópicos que esse diário deve conter? Sugiro que inicie com no máximo dois ou três tópicos e à medida que for se acostumando inclua o restante. Seguem sugestões: horário que realizou cada refeição, o que comeu, quantidades em medidas caseiras de cada alimento, local onde realizou a refeição, com quem estava, em quanto tempo a refeição foi realizada, como estava o nível de fome antes e após a refeição, pensamentos e sentimentos antes e após a refeição.



Registre alguns tópicos extras como: praticou atividade física? Quanto tempo de duração? Quantos litros de água bebeu? Ao final do dia, revise e responda: o que você acha que precisa melhorar? Algumas mudanças necessárias serão identificadas facilmente por você, outras talvez você precisará de um profissional para auxiliá-lo. Lembre-se que o diário não é uma técnica genérica e pode ser aplicado também em outras situações que não seja o emagrecimento.



(Jordana Araújo é nutricionista com foco comportamental e especializada em nutrição esportiva pela Unesp)