O Natal é uma das épocas mais esperadas do ano e um dos principais motivos é a presença de alimentos e preparações típicas desse momento. As comidas natalinas são repletas de significados, lembranças e afeto o que provoca a sensação de aconchego a todos que as provam. Exagerar nesses momentos é algo relativamente comum, mas é possível aproveitar todas as delícias de forma equilibrada e saudável. Pare te ajudar, trouxe algumas dicas.

Dica 1: monte uma salada de folhas variadas e frutas típicas da época como romã, lichia, cereja, figo, uva, ameixa, abacaxi, maçã, manga. Vale também apostar nas frutas desidratadas como damasco e uvas-passas. Escolha as suas preferidas e que “cabem no seu bolso”. As frutas quando estão inclusas em alguma preparação ficam mais propícias ao consumo do que quando são utilizadas somente para decoração.

Dica 2: que tal substituir os refrigerantes por águas saborizadas? Coloque a água em uma garrafa ou suqueira de vidro transparente para chamar mais a atenção provocar mais vontade de consumir. Adicione rodelas de limão, laranja, folhas de hortelã, gengibre, pedaços de morango e outras frutas vermelhas. Faça as combinações de sua preferência e adicione bastante gelo para ficar bem refrescante. Atenção: Lembre-se de higienizar esses alimentos antes de adicioná-los na água, ok? Outra opção é consumir sucos naturais, ou se fizer muita questão do refrigerante, que tal optar pelas versões zero açúcar?

Dica 3: realize algumas trocas saudáveis. A maionese do salpicão pode ser substituída por iogurte natural ou um creme de ricota light. A rabanada, ao invés de ser frita, pode ser assada. Para a farofa, prefira a farinha de mandioca crua ou torrada ao invés da farinha pronta e temperada. Utilize temperos naturais como pimenta-do-reino e uma pitada de sal, além de cebola e alho para dar sabor. Para sobremesa, que tal fazer um sorbet? Basta congelar frutas de sua preferência e batê-las no liquidificador com um pouquinho de água até atingir a devida consistência.

Dica 4: inicie pela salada. Normalmente a ceia demora para ser servida o que faz com que as pessoas “belisquem” muito até lá. Para evitar exageros, monte um belo prato de salada. Se tiver disponível, coloque algumas castanhas e nozes, sementes de chia, linhaça, girassol, abóbora para dar ainda mais crocância, pois, além de adicionar nutrientes e fibras, essas opções estimulam a mastigação e consequentemente promove maior saciedade, fazendo com que você aproveite a ceia de forma menos impulsiva. Se a salada não for suficiente para te saciar, escolha seus petiscos favoritos e sirva um pouco de cada em um único prato para conseguir quantificar e não exagerar.

Dica 5: modere na bebida alcoólica. Opte por aquela que você consome em menor quantidade. Se possível, não beba de estômago vazio e consuma água entre um copo de bebida e outro.

Dica 6: opte por petiscos mais saudáveis como queijos brancos, tomate cereja, frutas in natura e desidratadas, palitinhos de legumes. Deixe para comer algo mais calórico no prato principal ou sobremesa.

Por fim, não deixe o foco somente na comida, aproveite esse momento para confraternizar também.

(Jordana Araújo é nutricionista com foco comportamental e especializada em nutrição esportiva pela Unesp)