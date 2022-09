Você costuma ficar perdido quando se trata de saber as diferenças das gorduras dos alimentos? As gorduras saturadas são encontradas principalmente nos alimentos de origem animal como carnes em geral, leites, iogurtes, queijos e ovos. E aqui segue uma curiosidade, o óleo de coco, apesar de ser de origem vegetal, possui em boas quantidades um tipo de gordura saturada chamada de ácido láurico.

A gordura saturada tem sido estudada como um das responsáveis pelo aumento do risco de doenças cardiovasculares; porém, alguns pesquisadores alegam que, quando elas são comparadas com os carboidratos refinados, a ingestão destes parece refletir em um risco maior. Mas, alguns estudos demonstram que substituir parte da ingestão desse tipo de gordura pelas gorduras mono e poli-insaturadas, diminui o risco de doenças do coração. Dessa forma, podemos concluir que a ingestão deve ser equilibrada.

As diretrizes de saúde recomendam que a gordura saturada não ultrapasse 10% do total de calorias diárias da dieta. As gorduras monoinssaturados estão presentes em alimentos de origem vegetal e animal, sendo predominantemente encontradas no azeite de oliva, oleganinosas (castanhas e nozes) e no abacate. Ao contrário das gorduras saturadas, os estudos delas são voltados para observar seus benefícios para a saúde, entre eles a redução do LDL (“colesterol ruim”) quando essas são consumidas parcialmente no lugar das gorduras saturadas. Além disso, estudos demonstram benefícios relacionados à redução da pressão arterial, melhora do funcionamento da insulina, melhora de HDL (“colesterol bom”) e redução dos triglicerídeos.

As gorduras poli-insaturadas são gorduras essenciais, ou seja, nosso corpo não consegue produzir e precisam ser obtidas via alimentação. Dentre elas, destacam-se o ômega 3 presente em alguns alimentos de origem vegetal, como óleo de canola, soja e linhaça, e de origem animal, como peixes (sardinha, atum, salmão e cavala) e o ômega, 6 presente principalmente no óleo de soja, canola, girassol e milho. O ômega 6 com o ômega 3 são precursores de componentes das membranas celulares e de substâncias importantes que atuam na resposta inflamatória e coagulação sanguínea.

O aumento do consumo de ômega 3 provindo de fontes alimentares está associado à proteção de doenças cardiovasculares. Já o consumo de ômega 6 é polêmico, pois ele é responsável também pela produção de agentes inflamatórios, mas alguns estudiosos divergem entre si quando se trata de orientar ou não a redução do seu consumo e os supostos benefícios e malefícios disso. Portanto, procure um profissional para melhor te orientar.

As gorduras trans são um tipo de gordura que pode ser produzida de forma artificial ou natural. Porém, os malefícios são vistos no consumo da sua versão artificial e está ligado a diversos problemas de saúde, como aumento da disfunção da insulina e das membranas dos vasos sanguíneos, além da redução do HDL e aumento do LDL.