Jejum intermitente emagrece mais?

O jejum intermitente é um tema muito polêmico e uma estratégia que vem sendo cada vez mais utilizada por pessoas que buscam o emagrecimento. Basicamente, consiste em alternar períodos de jejum com períodos de alimentação. Existem vários tipos de jejuns. Alguns deles variam entre passar algumas horas sem se alimentar (no mínimo 12 horas) ou alternar dias de alimentação com dias sem se…