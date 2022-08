A dieta cetogênica é uma das queridinhas do momento dos influenciadores digitais e alguns profissionais da área da saúde. Os benefícios alegados estão relacionados ao emagrecimento, sendo também uma opção de tratamento para algumas doenças e melhora de parâmetros de saúde.

Mas, será que ela é indicada para todo mundo? Será que ela é superior a outras dietas quando se fala de emagrecimento? Quais são suas reais implicações e benefícios para saúde? As respostas dessas perguntas você descobrirá na coluna de hoje.

Afinal, o que é uma dieta cetogênica? Existem diversas variações, mas todas elas têm o intuito de fazer com que o corpo entre em estado de cetose (aumento da produção de corpos cetônicos, que ocorre principalmente devido a maior ingestão de gordura via alimentação).

Nutricionalmente falando, basicamente essa dieta é extremamente restrita em carboidratos (podendo atingir no máximo 50g desse nutriente por dia) e riquíssima em gorduras. Além disso, é rica em proteínas, mas seu consumo de forma muito excessiva pode atrapalhar a entrada do corpo em cetose.

É importante destacar que essa dieta deve ser baseada em alimentos saudáveis, sendo suas principais fontes de carboidratos verduras, legumes e algumas frutas baixas em carboidratos, como as frutas vermelhas. Ela deve ser riquíssima em gorduras mono e poli-insaturadas como abacate, oleaginosas, azeite de oliva, e baixa em gorduras saturadas como carnes vermelhas gordurosas e ultraprocessadas.

O que muito se vê são pessoas realizando essa dieta sem a devida orientação e com baixa qualidade nutricional, o que a descaracteriza e pode levar a prejuízos como aumento do colesterol “ruim” , constipação, até mesmo ganho de peso e aumento do estado inflamatório do corpo.

Esse tipo de dieta se encaixa melhor no perfil de pessoas que já estão acostumadas com uma alimentação baixa em carboidratos. Reduzi-lo de forma gradativa é uma estratégia interessante, pois reduções drásticas podem diminuir a adesão e aumentar o sofrimento com os efeitos colaterais como dores de cabeça, queda de energia e caîbras. Todos esses sintomas tendem a passar com o passar do tempo, porém, podem levar semanas a meses.

Quando se trata de emagrecimento, não existem dietas superiores a outras desde que haja adesão por parte do indivíduo e promova o déficit calórico, ou seja, essa dieta pode ser uma estratégia válida entre tantas existentes para esse fim. Ela tem como “vantagem” uma maior perda de peso inicialmente, mas boa parte desse peso é água e não gordura.

Uma das alegações dos seu benefícios para o emagrecimento está no fato da restrição de carboidratos promover a menor secreção de insulina, que, em excesso, promoveria um maior acúmulo de gordura corporal, mas qualquer estratégia que promova a restrição calórica com a presença ou não de carboidratos pode levar ao emagrecimento.

Em relação a doenças, essa dieta tem um corpo de evidência forte no tratamento da epilepsia refratária (que são aquelas pessoas que não reagem bem a medicação). Por fim, busque um profissional para te orientar caso queira realizá-la.