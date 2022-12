A falta de organização é um dos principais motivos para que as pessoas não consigam ter uma rotina alimentar saudável. Portanto, que tal aproveitar esse resto de final de ano para planejar sua alimentação em 2023? Vamos nessa?

Passo 1: avalie o tempo que terá disponível para cozinhar e estabeleça qual ou quais dias da semana e horários que isso pode acontecer.

Passo 2: defina quais e quantas refeições vai fazer por dia e quais os locais em que cada uma delas será realizada.

Passo 3: monte uma lista de compras que inclua alimentos saudáveis. Nessa lista foque em incluir alimentos que são indispensáveis para se ter uma boa saúde como frutas, verduras e legumes. Se você tem dificuldades relacionadas ao sabor desses alimentos, inicie colocando nessa lista aqueles que são mais aceitáveis ao seu paladar para que você consiga criar uma rotina sem muito sofrimento.

Passo 4: estabeleça o dia da semana em que vai realizar as compras e deixe como um compromisso fixo na sua agenda.

Passo 5: esboce um cardápio com refeições saudáveis e estabeleça os momentos do dia em que vai consumir frutas, verduras e legumes. Exemplos: fruta no café da manhã e lanche da tarde e verduras e legumes no almoço e jantar. Essa etapa é de extrema importância para que você consiga estabelecer as quantidades que vão ser compradas, além de garantir que você os consuma diariamente.

Passo 6: inclua os alimentos nos horários considerando a logística da sua rotina. Por exemplo, se não consegue comer a fruta no café da manhã e período da tarde, consuma como sobremesa do almoço e do jantar. Se você passa o dia fora de casa e no seu trabalho não tem locais de armazenamento, opte por frutas mais resistentes e que podem ficar fora da geladeira como maçã, pera, ameixa, laranja ou invista em uma bolsa térmica de qualidade.

Passo 7: estabeleça o final de semana ou outro dia mais tranquilo para adiantar tudo que for possível. Você pode higienizar as folhas, ralar algumas cenouras, abobrinhas e beterrabas e separá-las em potes para comer ao longo da semana, por exemplo. Caso não consiga pôr isso em prática e tiver condições financeiras, opte por comprar legumes e frutas já picados, folhas já higienizadas ou até mesmo pesquisar locais que vendem congelados saudáveis. Em resumo, para cada dificuldade, inclua um plano B.

Passo 8: faça uma lista e monte um estoque com alimentos práticos para consumo caso ocorra algum imprevisto como atum e sardinha enlatados, ervilha e seleta de legumes congeladas, ovos, pães e torradas integrais, iogurtes naturais, aveia, sementes como chia, linhaça e girassol, castanhas.

Passo 9: pesquise receitas práticas para o dia a dia e armazene em um local de fácil acesso.

Passo 109: faça uma lista de utensílios que precisará para organizar sua alimentação e vá às compras o quanto antes.

Passo 11: para finalizar seu planejamento, coloque lembretes para realizar as etapas acima.