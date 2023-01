Eis a dúvida de milhões! Há muitos anos a ciência vem buscando essa resposta, porém o que temos de evidência é que não existe uma resposta correta para essa pergunta (e provavelmente nunca chegaremos nela, pois muitos pontos devem ser levados em consideração de forma individualizada). Muitos estudos compararam duas ou mais dietas, mas as conclusões na maior parte são semelhantes, uma pode até emagrecer mais rápido no início, mas a longo prazo, todas fornecem uma perda de peso muito parecida. Um ponto imprescindível entre elas é a existência do déficit calórico.

Outro fator que deve ser considerado é o valor nutricional da alimentação, pois isso pode definir a qualidade desse emagrecimento. O desejável é perder gordura e preservar ao máximo ou até mesmo ganhar massa magra, portanto, não basta apenas comer menos calorias, as escolhas alimentares devem ser adequadas também. E, por fim, o ponto mais importante é a adesão do indivíduo ao caminho escolhido. Por isso, deve-se considerar a rotina e preferências alimentares, pois toda dieta inicialmente provoca dificuldades o que pode favorecer a desistência; porém, se esses dois pontos estiverem bem ajustados, o desconforto será amenizado aumentando as chances de adesão a longo prazo.

Mas, o que seria “saudável?” Uma alimentação baseada na maior parte do tempo em alimentos in natura. Mas como escolher a melhor dieta ou estratégia? Vamos aos exemplos. Uma pessoa que já tem o costume de passar horas sem comer ou para de comer muito cedo e não sente desconforto com isso pode optar pelo jejum intermitente. Para aquelas pessoas que não costumam consumir muitas fontes de carboidratos uma dieta low carb (baixa em carboidratos) e high fat (alta em gorduras “boas”) ou até mesmo cetogênica podem ser uma boa ideia. Já aqueles que são amantes dos carboidratos podem se adaptar bem com uma dieta high carb (alta em carboidratos saudáveis) e low fat (baixa em gordura).

Não se esqueça: independente da escolha, deve haver o déficit calórico. É importante dizer também que pode utilizar dietas diferentes em momentos diferentes ao longo do processo, o mais importante é que o indivíduo consiga colocá-las em prática.

Um outro ponto que não pode ser deixado de lado são as condições de saúde atuais do indivíduo. Uma pessoa que possui esteatose hepática ou é pré-diabética, por exemplo, não deve fazer uma dieta muito rica em carboidratos, por exemplo. Nesses casos, não se deve considerar apenas as preferências alimentares, pois a condição de saúde deve prevalecer para definir a melhor escolha.

Antes de escolher qual caminho seguir, procure um profissional nutricionista para adaptar os nutrientes e até mesmo para te ajudar a lidar com as dificuldades comportamentais que são comuns durante esse processo. Lembrando que o sucesso no emagrecimento depende de vários fatores além da alimentação. Em alguns casos, há a necessidade inclusive de medicação.