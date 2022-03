O que você costuma fazer com a casca e as sementes dos legumes e frutas que consome? E os talos, você corta tudo e joga fora ou costuma consumi-los? E se eu te disser que boa parte do que você despreza no alimento pode se transformar em diversas receitas saborosas e nutritivas? O desperdício de alimentos é um problema de escala mundial e aproveitar os alimentos de maneira integral traz benefícios não só para o meio ambiente, mas também para a saúde física.

Além do mais, com o preço dos alimentos em alta, produzir várias receitas com um alimento só pode proporcionar uma boa economia para o bolso. Mas, para isso, você terá de se despir de qualquer pré-julgamento e se dispor a experimentar comer partes dos alimentos nada convencionais, ok? Antes de iniciarmos as dicas, é importante deixar claro que deve ser realizada a correta higienização dos alimentos antes do consumo. Para isso, você pode utilizar água corrente e solução clorada ou água sanitária que permite o uso também em alimentos (verifique o rótulo). Dilua o produto de acordo com as instruções da embalagem e por fim lave mais uma vez na água para tirar o excesso do produto. Higienização feita, o alimento já está pronto para consumo.

Você pode estar se perguntando: “Quais benefício nutricionais de comer os alimentos de forma integral?” Basicamente, as cascas e talos possuem propriedades nutricionais semelhantes à da polpa da fruta, ou seja, fibras, vitaminas, minerais além de compostos bioativos com ação anti-iflamatória e antioxidante. Dessa forma, contribuem para uma maior saciedade, bom funcionamento intestinal, controle da glicemia (“açúcar” no sangue) e prevenção de doenças, por exemplo.

Os legumes em geral, desde que devidamente higieniza-dos, podem ser consumidoss com a casca como abóbora cabotiá, abobrinha, cenoura, pepino, beterraba e batatas em geral. A casca do maracujá pode virar uma farinha rica em fibras e acrescentada em vitaminas, iogurtes e sucos. Com a casca do abacaxi, laranja, maçã, limão, banana, você pode fazer chás. Os talos do brócolis e couve-flor podem ser consumidos normalmente ou você pode picar e utilizar em outras preparações como o arroz, sopas, tortas salgadas integrais.

Outra parte das frutas e legumes comumente desprezada são as sementes. As sementes de abóbora, melancia e melão podem se transformar em petiscos saborosos ou serem salpicadas por cima da salada. A preparação basicamente é a mesma. Basta lavá-las em água para retirar o excesso do alimento que fica grudado, secá-las em um pano de prato limpo ou papel toalha. Após a secagem, leve à frigideria, deixe dourar por alguns minutos com azeite, uma pitada de sal e temperos naturais de sua preferência. As folhas de alguns legumes também podem ser reaproveitadas, como as folhas da beterraba ou cenoura que podem ser utilizadas em bolinhos, tortas, sopas e até mesmo sucos. Pesquise e se jogue nas receitas.



(Jordana Araújo é nutricionista com foco comportamental e especializada em nutrição esportiva pela Unesp)