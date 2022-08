Exagerar no consumo de doces não é algo incomum. Eles criam um grande valor de recompensa para o corpo, o que favorece a liberação de estímulos para sua ingestão. Se você se considera uma “formiguinha de plantão” e não consegue resistir a eles, leia a coluna de hoje, pois trago dicas práticas que te ajudarão a diminuir essa fissura.

Talvez passe pela sua cabeça que a melhor estratégia é retirar ou reduzir o consumo deles, o que é uma estratégia válida, porém, pode não funcionar para algumas pessoas, além de ser um desafio enorme resistir a um docinho contando apenas a “força de vontade”, não é mesmo? Portanto, hoje vou indicar o caminho contrário: ao invés de excluir, você vai incluir. Ficou curioso? Então, vamos lá!

Inclua ou aumente o consumo de fibras e proteínas da alimentação. Ambas fontes são estratégias que auxiliam na maior sensação de saciedade o que pode resultar em uma menor vontade de doces. Observe e organize sua rotina alimentar.

Se você passa horas sem comer e não tem uma rotina com número de refeições pré-estabelecidas, a vontade de doce pode aumentar. Isso ocorre porque quando sentimos muita fome o cérebro faz com que você opte por alimentos mais ricos em calorias para supri-la de forma mais eficiente; portanto, os doces, por serem fontes de gordura e açúcares, acabam sendo uma das primeiras opções que virão a sua mente.

Não ter uma rotina alimentar pode levar ao estresse do cérebro, pois ele não saberá quando será a próxima refeição. O estresse pode fazer com que seu cérebro busque meios para reduzi-lo, e nada melhor que um docinho para aliviar, não é mesmo?

Leia também:

- Confira os mitos e verdades sobre o carboidrato

- Alta gastronomia expande o mercado da baunilha goiana

É importante que as refeições proporcionem saciedade. É muito comum as pessoas relatarem que sentem mais vontade de doce no período noturno e um dos motivos pode ser pelo fato de não se alimentarem corretamente ao longo do dia, principalmente à tarde, elevando a fome noturna e, portanto, uma maior preferência por doces.

Se esse é seu caso, faça o teste, inclua um lanche com fontes de fibras e proteínas nesse período e veja se essa vontade por doces à noite diminui. Se funcionar, deixe fixo esse lanche à tarde.

Se, no seu caso, o problema for um hábito existente, ou seja, você come sempre o doce no mesmo horário, por exemplo, após o almoço, ao invés de retirar, que tal trocar por outro alimento mais saudável que também tem o sabor adocicado?

Nosso cérebro sente falta quando retiramos um prazer e isso pode provocar uma maior dificuldade de mudar o hábito. Assim, talvez seja mais interessante substituir por outra fonte que provoque um prazer (mesmo que menor) do que retirar de uma vez.

Nesse casos, você pode fazer opção por uma fruta in natura ou assada para concentrar mais o sabor. Ou até mesmo as frutas desidratadas. Lembre-se que não é porque é saudável que pode exagerar no consumo, ok?

Por fim, se nada dessas dicas derem certo e exista realmente um descontrole no consumo dos doces, outras causas, inclusive metabólicas, devem ser investigadas; procure a ajuda de um profissional.