De vilão a mocinho, o ovo já passou por várias fases. Ele já foi acusado de ser um dos alimentos responsáveis pelo aumento do colesterol, mas foi absolvido, pois hoje sabe-se que o colesterol ingerido via alimentação tem pouca influência no aumento sanguíneo desse parâmetro. Hoje, ele é um dos queridinhos das mesas dos brasileiros, principalmente entre aqueles que fazem dietas seja para emagrecer, seja para o ganho de massa muscular. Quando se trata de valor nutricional, o ovo normalmente é consumido por ser fonte de proteína, mas ele também é fonte de gorduras “boas”, alguns minerais como cálcio, fósforo, magnésio, selênio, zinco e vitaminas A, D, E e do complexo B.

Sua predileção se deve também ao fato de ser um alimento versátil, podendo fazer parte de receitas doces e salgadas. É de fácil preparação, além de ser uma fonte de proteína de baixo custo. As formas mais comuns de consumi-los são cozidos, mexidos, fritos ou grelhados, além das famosas omeletes. Se você já enjoou de comê-los, mas não quer deixar de consumi-los devido a todas essas vantagens citadas, veja as receitas e dicas que trouxe na coluna de hoje.

Receita 1: Panqueca de banana. Amasse uma banana, adicione dois ovos crus, duas colheres de sopa de farelo de aveia. Misture tudo até formar uma pasta, leve à frigideira e deixe dourar dos dois lados.

Receita 2: Crepioca ou pão de queijo de frigideira. Quebre dois ovos em uma tigela, adicione uma colher de sopa cheia de goma de tapioca e uma pitada de sal. Se quiser, adicione temperos desidratados naturais como orégano, páprica, pimenta-do-reino. Bata tudo com um garfo até a mistura ficar homogênea, leve à frigideira e doure dos dois lados. Você pode comer dessa forma ou rechear com uma fatia de queijo magro e tomate picadinho.

Receita 3: Panqueca proteica. Utilize a mesma base da panqueca de banana e adicione uma dose de whey protein. Misture tudo até formar uma pasta e leve à frigideira. Você também pode adicionar um pouco de cacau 100% na massa e picar banana ou morango por cima ao finalizar.

Dicas: incremente e renove as receitas tradicionais. Por exemplo, adicione aos ovos mexidos um pouco de tomate picado, espinafre, uma fatia picada de queijo magro, orégano ou outros temperos de sua preferência. O segredo para um ovo mexido molhadinho é uma frigideira antiaderente, mexer constantemente com um fuê e desligar o fogo assim que começar a grudar, deixando o calor da panela terminar de cozinhar.

A tradicional omelete de frigideira também pode ser incrementada com esses mesmos ingredientes e ser adicionada de outros legumes como cenoura ralada ou até mesmo ser feita em uma caneca e levada ao micro-ondas para facilitar. Para isso, unte a caneca com um pouco de manteiga ou azeite. Acrescente o ovo cru e duas colheres de sopa de leite, misture bem e adicione os outros ingredientes e temperos naturais. Leve ao micro-ondas por 30 segundos ou até ficar pronto em temperatura alta. Já o tradicional pão com ovo pode ser incrementado com fatias de abacate e tomate, por exemplo. Sair do básico mantendo a praticidade é o segredo.



(Jordana Araújo é nutricionista com foco comportamental e especializada em nutrição esportiva pela Unesp)