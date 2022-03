Magazine Sabrina Sato deixa passa a integrar elenco fixo do Saia Justa A contratação de Sabrina Sato como apresentadora do GNT foi divulgada em janeiro. Ela estreia em abril com o reality show "Desapegue Se For Capaz"

Sabrina Sato, 41, foi anunciada nesta quarta-feira (16) como uma das novas integrantes do time fixo de apresentadoras do Saia Justa, do canal pago GNT. Além dela, passam a integrar a nova composição do elenco a cantora baiana Larissa Luz e a a atriz carioca Luana Xavier. A contratação de Sabrina Sato como apresentadora do GNT foi divulgada em janeiro. Essa será s...