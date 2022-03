Quase no fim do segundo dia do Lollapalooza Brasil 2022, Sabrina Sato chegou ao festival sendo muito tietada pelos fãs e dizendo estar com saudades do carinho deles. "Hoje é um dia para celebrarmos a vida, precisamos desse contato", disse ao F5.

"Gosto de ver como as pessoas se montam, se arrumam, todas coloridas e cheias de brilho, saudades disso tudo", contou ela, cujo look estava mais "básico". "Resolvi vir mais simples. Esse é meio básico", se divertiu a apresentadora, com um óculos futurista e enorme da grife Balenciaga.

A nova apresentadora do programa Saia Justa, do GNT, estará ao lado de Astrid Fontenelle, Larissa Luz e Luana Xavier na nova temporada, que estreia no dia 30 de março. "O mais legal de trabalhar com comunicação é poder estar em constante mudança, pegar novos ares", avaliou.

"É uma nova fase que começa, em um lugar muito importante, estou muito feliz com tudo", celebrou a apresentadora. "Fazia um tempo que queria trabalhar com algo voltado para as mulheres, o universo feminino. E o Saia Justa é o lugar perfeito."

Mesmo com novos trabalhos e muitas obrigações, Sabrina não deixa de estar perto da filha Zoe, fruto do casamento com o ator Duda Nagle. Aliás, ela contou que acompanha bastante as evoluções musicais da filha.

"A Zoe ouve de tudo, mas tem suas fases", contou. "Às vezes, ela está mais para o samba, depois mais rock. Ela tem playlists desde que estava na minha barriga, então, música é o que não falta na vida dela."