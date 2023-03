Em janeiro de 2023, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou oficialmente o uso da semaglutida injetável para o tratamento de sobrepeso e obesidade no País. Trata-se do medicamento Wegovy, que deve ser disponibilizado para comercialização no Brasil ainda neste ano. O fármaco ganhou popularidade recente pela eficácia na perda de peso e no controle da glicose, principalmente com o medicamento Ozempic.

Conhecidas como “canetas emagrecedoras”, as injeções vivem um boom de popularidade mundo afora. O Ozempic possui indicação principal para o tratamento de diabetes tipo 2, para promover um melhor controle da glicemia. “A semaglutida é um análogo de GLP1, ou seja, é uma molécula semelhante ao GLP1, que por sua vez é um hormônio produzido no nosso intestino quando a gente se alimenta”, explica o médico endocrinologista Guilherme Borges. “No nosso corpo, porém, esse hormônio é degradado rapidamente. Essa medicação prolonga justamente o tempo de meia vida desse hormônio na corrente sanguínea”, diz.

Os efeitos, além de diminuir a produção de glucagon (um hormônio que aumenta a glicemia) e favorecer um controle melhor da glicemia, principalmente após as refeições, é promover uma maior saciedade com menor volume de comida, aponta o especialista. “Esse hormônio também atua no sistema nervoso central, em uma região específica do hipotálamo responsável pelos comandos de fome e saciedade, reduzindo a fome e aumentando a saciedade”, explica.

Off label

O Wegovy, medicamento aprovado recentemente pela Anvisa, vai possibilitar a aplicação de até 2,4 mg da semaglutida em uma semana, enquanto o Ozempic vai até no máximo 1 mg em sua forma injetável. Os estudos e indicações da semaglutida como uma inovação para o tratamento de sobrepeso e obesidade acontece desde meados de 2018; no entanto, como não havia a liberação do seu uso para essa finalidade no Brasil até então, o Ozempic passou a ser usado off label — que, como descreve a Anvisa, trata-se do uso não aprovado, ou seja, que não consta na bula, feito por conta e risco do médico que o prescreve. “Ainda assim, a principal indicação, a que está na bula do Ozempic, é o tratamento de diabetes tipo 2”, reitera o endocrinologista Guilherme Borges.

“O boom das canetas emagrecedoras acontece pelos interessantes resultados na perda de peso. Sabemos que mais de 50% dos pacientes com diabetes têm sobrepeso e obesidade, e essas opções injetáveis são as melhores em termos de porcentual de perda, podendo chegar a, em média, 15% do peso perdido e até mais em alguns pacientes”, comenta. “Contudo, os estudos já estavam acontecendo nos Estados Unidos com a semaglutida em doses maiores e por lá a medicação já foi liberada anteriormente nessa dosagem maior”, observa sobre a popularidade do medicamento.

A médica coloproctologista Camila Pereira, de 34 anos, conta que iniciou o tratamento off label com o Ozempic em novembro do ano passado, com indicação para o tratamento de obesidade de grau 1. “O meu índice corporal de gordura estava muito alto. Comecei com a dose mínima de 0,25 mg e fui aumentando gradativamente, realizando exames regulares para conferir se estava tudo certo com a questão hepática”, diz. De lá para cá, conseguiu perder 10 quilos e viu melhoras na sua disposição. “Não conseguia praticar atividade física e tinha muitas varizes, mesmo ainda não tendo alterações metabólicas pela obesidade”, diz.

Um dos medos de Camila, no entanto, é o reganho de peso. “Não é a primeira vez que tento emagrecer. Já tive outras tentativas em que cheguei a perder pesos importantes, mas acabei ganhando de volta em uma velocidade muito maior do que eu perdi”, revela. Para minimizar ao máximo esse risco, ela faz o uso do medicamento com acompanhamento de um especialista desde o início.



Consequências

“Essa medicação, quando bem indicada por um médico, é muito eficaz. Ajuda a controlar os níveis de açúcar e insulina, a reduzir triglicérides, reduzir gordura visceral, permite um emagrecimento importante e, com isso, ajuda a reduzir os riscos cardiovasculares e outras doenças crônicas. E por aumentar a saciedade, é uma estratégia importante para quem tem obesidade, pois ajuda a controlar a compulsão alimentar”, comenta a nutróloga Esthela Oliveira.

Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde e o Ministério da Saúde, 96 milhões de adultos e 6,4 milhões de crianças estão em condição de sobrepeso no Brasil. A liberação da comercialização do medicamento nas farmácias pode ser uma forma segura e eficaz de tratamento, desde que prescrita e acompanhada por um profissional capacitado e aliados a mudanças no estilo de vida, plano alimentar adequado e exercícios físicos regulares.

No entanto, o uso indiscriminado da semaglutida sem a prescrição adequada acende um alerta. “Se com a aprovação da Anvisa o medicamento se enquadrar dentro das mesmas normas que os demais medicamentos com semaglutida, como o Ozempic, o Wegovy não vai precisar de receita médica controlada para a comercialização. Esse fácil acesso pode provocar uma questão delicada, visto que há um aumento nos distúrbios alimentares e de autoimagem, resultado, principalmente, dos padrões disseminados pela mídia e redes sociais, o que pode levar ao uso inadequado e banalizado do medicamento”, observa.

“O uso indiscriminado, além de possibilitar uma maior incidência de efeitos colaterais como náuseas, intestino preso, diarreia e até hipoglicemia (embora esse seja mais raro), também pode proporcionar em um indivíduo que não têm sobrepeso e obesidade uma perda de peso às custas de massa muscular, algo que é muito desinteressante a longo prazo”, explica o o endocrinologista Guilherme Borges. “Se você perde peso a qualquer custo, inclusive perdendo massa muscular, você também reduz o seu metabolismo, já que o músculo está diretamente relacionado com a capacidade de gasto de energia ao longo do dia. Lá na frente, isso pode até ser prejudicial no sentido de favorecer o reganho de peso”.

Impacto no estoque

Nos últimos meses, houve relatos sobre a falta do medicamento Ozempic, que tem principal indicação para o tratamento de diabetes tipo 2, nos estoques de algumas farmácias de Goiânia, além do aumento do seu preço. “Os representantes chegaram a avisar os médicos prescritores que isso poderia acontecer, já que, apesar de utilizarmos o Ozempic para alguns pacientes com obesidade, a aprovação recente da Anvisa tornou esse uso ainda mais massivo. Isso pode prejudicar tanto diabéticos como obesos que já fazem uso da medicação”, aponta o endocrinologista. “Certamente, o uso recreativo ou por períodos curtos simplesmente para uma melhora circunstancial da composição corporal em indivíduos que não têm indicação formal aumenta essa demanda e acaba por esgotar os estoques desnecessariamente”, completa.

A farmacêutica e conselheira do Conselho Regional de Farmácia de Goiás (CRF-GO), Sandra Costa, aponta que o aumento do consumo para uso de tratamento de obesidade e sobrepeso pode estar relacionado à falta das canetas de Ozempic na dosagem de 1 mg em algumas farmácias da capital. “Com o aumento da demanda, pode ser que a indústria esteja com falta de matéria-prima para fabricar o medicamento. Mas o produto não está totalmente em falta. Ainda é possível encontrar em drogarias de grandes redes, que têm centro de distribuição próprios e um estoque maior”, aponta.

Ela explica, ainda, que por ser um tratamento de alto custo, mesmo com o aumento da popularidade do medicamento, a adesão continua sendo relativamente baixa. “Lembrando que a orientação é de não usar sem prescrição médica, pois o medicamento tem efeitos colaterais indesejados que precisam ser acompanhados, e sempre buscar orientação com o farmacêutico no momento da compra para usar de forma correta e entender os possíveis efeitos para não abandonar o tratamento”, finaliza.