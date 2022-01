Magazine Saiba como colocar as resoluções de ano novo em prática Especialistas dão dicas de como transformar as resoluções de ano-novo em relação à saúde em metas capazes de serem atingidas

A primeira segunda-feira do ano é tradicionalmente consagrada como o dia internacional do início da dieta. Isso porque emagrecer ou se alimentar de maneira mais saudável costuma ser uma das resoluções de ano-novo mais comuns. Traçar metas e objetivos nessa época de janeiro remonta aos antigos babilônios, que faziam promessas aos deuses no início de cada ano. Era comum ...