Alimentação variada, fresca e rica em vitaminas, proteínas e carboidratos é o que pede uma lancheira saudável e criativa para as crianças. No período de retorno às aulas, o utensílio volta a fazer parte da rotina dos pais e dos pequenos, mas não se engane: preparar uma lancheira nutritiva requer alguns cuidados especiais, de acordo com nutricionistas.

Pães, torradas, queijo, frutas, em opções variadas, são alguns dos alimentos que devem estar na rotina das crianças. Para montar a lancheira de Sophia Nascimento, de 7 anos, a gestora de contas médicas Nucia Katrina Ribeiro Nascimento prepara sempre um cardápio e vai comprando os ingredientes fracionados. “Geralmente vou no mercado segunda, quarta e sexta-feira, ou na terça e quinta-feira, para que os produtos não se percam”, explica.

Na hora das compras, Nucia sempre busca escolher frutas frescas, de temporada. Na rotina, a gestora levanta uma hora antes do previsto para preparar a lancheira da filha. O envolvimento da criança na hora da arrumação também é um dos pontos importantes do processo. “Tudo é muito visual para a criança, o que o colega levou no dia interior, o que ela viu o outro comendo. É por isso que a deixo escolher, mas faço uma triagem destes alimentos”, conta Nucia.

O que não pode faltar na lancheira de Sophia é uma boa higienização. Foi por isso que Nucia adquiriu vários potes para serem montados todos os dias, como um quebra-cabeça, o que faz com que a lancheira se torne uma brincadeira. “Para não precisar lavar os potinhos todos os dias, eu comprei vários que se encaixam na lancheira. É interativo e divertido”, diz.

A participação das crianças favorece a consciência alimentar e também aumenta a aceitação para os lanches que a família seleciona. Os pequenos aprendem sobre armazenamento de alimentos, conservação, porcionamento e podem explorar suas formas preferidas de consumir: escolher os potes que mais gosta, cortar os alimentos do jeito que escolher, por exemplo.

“Na hora de montar a lancheira em família, também é possível permitir que a criança escolha os itens que vão compor a lancheira”, explica a nutricionista Renata Guirau, do Oba Hortifruti. De acordo com ela, é importante que os pais limitem as opções, oferecendo duas ou três possibilidades de escolha, para que a criança não acabe escolhendo itens que deixem o lanche desbalanceado ou com baixa oferta de nutrientes.

Outra dica que a nutricionista destaca para montar uma lancheira criativa e saudável é manter comidinhas de cada grupo alimentar: um carboidrato, como tapioca, biscoito de arroz, bolo caseiro; uma proteína, a exemplo do queijo, leite, iogurte, ovo mexido, bolinhos com frango; e um vegetal, como uma porção de alguma fruta, como maçã, pera, goiaba, cereja, ou até mesmo tomatinhos cereja, palitinhos de cenoura ou de pepino.

“Uma boa dica é aproveitar a sazonalidade dos alimentos, escolhendo por exemplo as frutas da época, que podem estar com melhor preço”, reitera Renata. O segredo principal, ainda segundo ela, é fazer um bom planejamento, para que não ocorra desperdício ou a falta dos alimentos ao longo da semana.

É de menino que se aprende

"A lancheira pode ser a extensão da cozinha de casa", adianta a culinarista Aline Alves da Lima, que prepara todos os dias a lancheira do pequeno Valentin Ramos Alves, de 5 anos. Em seu perfil no Instagram (@aline.realfood), a profissional especializada em comida infantil posta imagens, dicas, imagens e textos sobre a importância de manter os hábitos saudáveis desde a infância.

"O que não pode faltar é comida de verdade variada e afeto. A criança, assim como todos nós adultos, também se entendia e gosta de novidades na hora de comer", destaca Aline. Vale incluir na lancheira, por exemplo, um bilhetinho, um adesivo, um guardanapo colorido. "A criança vai sentir que comida é mais que comida. Mais que nutrientes, é preciso incluir afeto em cada lancheira", reflete.

