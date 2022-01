Magazine Saiba como identificar a tendinite Uso excessivo de celular e trabalho remoto em condições ergonômicas inadequadas são responsáveis por aumento de casos da doença

O primeiro sinal de que alguma coisa estava errada veio logo após o nascimento do filho. Uma dor insuportável na mão esquerda a impedia de fazer movimentos simples como segurar o bebê durante o banho. “Senti um desconforto tão grande que passou a dificultar, por exemplo, pegar meu filho no colo”, conta a enfermeira Thálita de Faria Prado Silva, mãe do pequeno Isa...