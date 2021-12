Magazine Saiba como preparar o corpo para enfrentar os excessos das festas de fim de ano Momento mais desafiador para aqueles que batalharam para se manter em forma, festas de fim de ano exigem preparação do organismo

É uma batalha quase inglória. De um lado, o esforço do ano inteiro para manter uma alimentação saudável e equilibrada. Do outro, o mês de dezembro. Peru, leitão, panetone, maionese, rabanada e pavê, além das bebidas, são apenas algumas das muitas tentações dessa época do ano recheada de festas e confraternizações, verdadeiros convites ao excesso na hora de com...